Беспрецедентный удар
- Леонид Невзлин
- 4.05.2023, 12:38
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Во-первых, это красиво.
Беспрецедентный удар по Кремлю вызвал бурную реакцию. Во-первых, это красиво. Провокация ли это самих рашистов, борьба ли это внутри их спецслужб, удачная ли диверсия неких сил внутрироссийского сопротивления, в конце концов – дело ли рук самих украинцев...
В любом случае увлекательно обсуждать, что за штуковина серебристого металла над Кремлем в ночи летала.
А тем временем за последние сутки российские изверги выпустили по деоккупированному Херсону более полутысячи снарядов из тяжелой артиллерии. На этот момент мы знаем о 23 погибших. Били по магазинам, вокзалу, детскому саду. Это и есть настоящий террор, это и есть военное преступление нечеловеческого масштаба.
Но есть и хорошие новости: в Киеве начала работать израильская система раннего оповещения о ракетной атаке – пока в тестовом режиме. После окончания испытаний систему начнут использовать и в других крупных городах Украины.
«Это оборудование позволит нам спасать жизни», – сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
Слава Украине!
Леонид Невзлин, Telegram