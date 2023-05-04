Беспрецедентный удар Леонид Невзлин

4.05.2023, 12:38

2,926

ЛЕОНИД НЕВЗЛИН

Во-первых, это красиво.

Беспрецедентный удар по Кремлю вызвал бурную реакцию. Во-первых, это красиво. Провокация ли это самих рашистов, борьба ли это внутри их спецслужб, удачная ли диверсия неких сил внутрироссийского сопротивления, в конце концов – дело ли рук самих украинцев...

В любом случае увлекательно обсуждать, что за штуковина серебристого металла над Кремлем в ночи летала.

А тем временем за последние сутки российские изверги выпустили по деоккупированному Херсону более полутысячи снарядов из тяжелой артиллерии. На этот момент мы знаем о 23 погибших. Били по магазинам, вокзалу, детскому саду. Это и есть настоящий террор, это и есть военное преступление нечеловеческого масштаба.

Но есть и хорошие новости: в Киеве начала работать израильская система раннего оповещения о ракетной атаке – пока в тестовом режиме. После окончания испытаний систему начнут использовать и в других крупных городах Украины.

«Это оборудование позволит нам спасать жизни», – сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Слава Украине!

Леонид Невзлин, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».