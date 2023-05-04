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Беспрецедентный удар

  • Леонид Невзлин
  • 4.05.2023, 12:38
  • 2,926
Беспрецедентный удар
ЛЕОНИД НЕВЗЛИН

Во-первых, это красиво.

Беспрецедентный удар по Кремлю вызвал бурную реакцию. Во-первых, это красиво. Провокация ли это самих рашистов, борьба ли это внутри их спецслужб, удачная ли диверсия неких сил внутрироссийского сопротивления, в конце концов – дело ли рук самих украинцев...

В любом случае увлекательно обсуждать, что за штуковина серебристого металла над Кремлем в ночи летала.

А тем временем за последние сутки российские изверги выпустили по деоккупированному Херсону более полутысячи снарядов из тяжелой артиллерии. На этот момент мы знаем о 23 погибших. Били по магазинам, вокзалу, детскому саду. Это и есть настоящий террор, это и есть военное преступление нечеловеческого масштаба.

Но есть и хорошие новости: в Киеве начала работать израильская система раннего оповещения о ракетной атаке – пока в тестовом режиме. После окончания испытаний систему начнут использовать и в других крупных городах Украины.

«Это оборудование позволит нам спасать жизни», – сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

Слава Украине!

Леонид Невзлин, Telegram

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