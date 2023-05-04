Белорусские врачи изобрели эффективную капу для лечения храпа 1 4.05.2023, 12:38

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Устройство уже запатентовали.

В Беларуси изобрели новую эффективную методику лечения храпа. Речь идет о специальной инновационной капе, которую придумали совместно специалисты БГМУ, БелМАПО и БНТУ для лечения храпа и обструктивного апноэ сна.

Отмечается, что белорусское интраоральное стоматологическое устройство (капа) от храпа уже прошло через все этапы необходимых клинических испытаний, запатентовано и зарегистрировано Минздравом.

Доказано, что белорусская капа от храпа на 80% эффективнее других аналогов. И к ней намного легче адоптируются пациенты, так как ее изготавливают при помощи современных информационных технологий для проектирования прикуса. Сначала прибор сканирует верхнюю и нижнюю челюсти пациента, потом изготавливается 3D-модель для построения будущей капы и уже потом также по технологии 3D печатается изделие.

- Вся работа занимает примерно неделю, - уточнил ректор Белорусского государственного медуниверситета Сергей Рубникович.

На данный момент лечение получили уже свыше 30 человек. И уже через неделю использования индивидуальной капы пациенты говорят об улучшении общего самочувствия, так как у них нормализуется сон, пропадают головные боли и хроническая усталость.

Уникальность белорусской капы от сна еще в том, что в нее вмонтирован регулируемый винт из специального сплава, который производят в научно-техническом парке БНТУ «Политехник». Это делает капу регулируемой и достаточно мобильной (читай комфортной) во всех направлениях примерно на 1 сантиметр.

Однако такую капу нельзя носить при определенных противопоказаниях, например, если отсутствует большое количество зубов, или при болезнях периодонта. Также перед применением капы от храпа нужно санировать и при необходимости пролечить полость рта.

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