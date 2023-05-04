Ни дня без огня: хроника диверсий в России и оккупированном Крыму 4.05.2023, 12:46

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География инцидентов серьезна расширилась.

В последнее время количество взрывов на территории России и оккупированного Крыма идет по нарастающей. Раньше инциденты происходили недалеко от границы с Украиной, но со временем география серьезна расширилась.

Сайт Charter97.org собрал информацию о самых громких случаях в одном месте.

Утром 29 апреля в Севастополе разгорелся пожар на площади одной тысячи кв. метров из-за попадания беспилотника в резервуар с топливом. Пожару был присвоен четвертый класс опасности, а для тушения задействовали пожарный поезд. Традиционно так называемые «власти» в Севастополе обвинили во всем Украину. Якобы пожар произошел в результате атаки украинских беспилотников.

Вечером в субботу, 29 апреля, в российской Перми вспыхнул пожар на территории компании Мотовилихинские заводы. Там производят артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня для российской оккупационной армии. В МЧС Прикамья заявили, что на заводе загорелась трансформаторная будка. Причины возгорания неизвестны.

В ночь на 1 мая под Санкт-Петербургом была подорвана опора ЛЭП и еще у одной обнаружено взрывное устройство.

В понедельник днем в Брянской области РФ партизаны пустили под откос поезд с нефтепродуктами. На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный состав с 60 вагонами, груженый нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельс из-за повреждения полотна. Поезд следовал под управлением локомотивной бригады Белорусской железной дороги.

2 мая в Брянской области снова подорвали железнодорожные пути. Сразу три взрыва произошли на ж/д путях недалеко от станции Снежетьская в момент прохождения грузового состава. В результате 20 вагонов грузового состава сошли с путей.

В ночь на 3 мая в Тамани Темрюкского района Краснодарского края РФ загорелся резервуар с нефтепродуктами. Пожару присвоен высший ранг сложности. Местные паблики сообщали, что был слышен взрыв.

Пожар был виден даже с Крымского моста.

Днем 3 мая Пресс-служба Путина сообщила, что ВСУ беспилотниками атаковали Кремль. Предварительно известно, что дроны летели к Кремлю с разных направлений — первый взорвался над Сенатским дворцом, после чего на крыше вспыхнул пожар. Второй дрон примерно через 15 минут взорвался в воздухе над Кремлем.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг причастность Киева к атаке на Кремль. Эксперты разделились во мнениях, кто может стоять за атакой, поэтому сайт Charter97.org собрал главные версии на данный момент. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

В ночь на 4 мая на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае РФ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Российское пропагандистское СМИ ТАСС пишет, что причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника.

Еще один беспилотник взорвался ночью на территории Новошахтинского НПЗ в Ростовской области России. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, серьезных последствий у взрыва не было.

Таким образом, этой ночью сразу два российских НПЗ, расположенных в регионах, граничащих с Украиной, стали объектами атаки.

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