Найдена самая дорогая квартира в «Минск-Мире» 4.05.2023, 12:59

За что просят 350 тысяч долларов?

В новостройках можно найти много квартир с современным и даже дизайнерским ремонтом. В «Минск-Мире» таких очень много. За счет компактных площадей там можно прикупить готовую квартиру по неплохой цене. Realt нашел в базе объект довольно редкий для этого ЖК объект — двухуровневую квартиру с террасой. Она же оказалось еще и самой дорогой в «Минск-Мире» на этот момент. Посмотрите, как выглядит квартира и сколько же она стоит.

Двухуровневая квартира располагается на предпоследнем 19 этаже в доме «Диадема». Его возвели в микрорайоне в 2020 году на Аэродромной, 32. Общая площадь квартиры — 124 «квадрата». Здесь обустроено две спальни, а также есть еще несколько комнат и терраса.

На первом этаже расположились основные комнаты: совмещенная кухня-гостиная, детская, гостевая комната, спальня и два санузла (оба совмещенные). Один из них, с ванной, находится в зоне спальни. Второй — с душем и доступен для всех жильцов и гостей квартиры. Кстати, в спальне есть своя прихожая с вместительным шкафом-купе и подсветкой внутри.

Здесь же есть и две лоджии. Одна прилегает к спальне, во вторую можно попасть через гостиную.

Обставляли квартиру по дизайн-проекту. Владельцы сделали звукоизоляцию, установлены панорамные окна. На полу лежит паркет и широкоформатная итальянская плитка с регулируемой системой подогрева полов. Также в комнатах висят кондиционеры Daikin. Из бытовой техники здесь есть стиральная машина и сушка для белья Miele, духовой шкаф, посудомойка и микроволновка Bosch, кухонная вытяжка Elica Hidden, варочная панель Smeg, холодильник и беспроводной пылесос AEG, напольная акустика Bang & Olufsen BeoPlay A9, телевизор Samsung 75 и измельчитель пищевых отходов InSinkErator E75.

В квартире висят светильники производителей Castore, Helix, Cooper, Velante, Crystal.

На второй этаж ведет лестница из микробетона.

На верхнем уровне есть небольшая комната для отдыха с панорамными окнами. Из нее можно выйти на крытую и открытую террасу. Ее уже под себя будут обустраивать покупатели.

Квартира выставлена на продажу за 350 тысяч долларов. Получается, что квадратный метр обойдется в 2 823 доллара.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».