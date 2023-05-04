Китай отреагировал на атаку БПЛА по Кремлю
- 4.05.2023, 13:00
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Пекин озвучил свою позицию.
Министерство иностранных дел Китая, комментируя атаку дронов на Кремль, заявило, что позиция Пекина касательно войны «последовательна и ясна».
Об этом сообщает RTHK.
В китайском ведомстве заявили, «что все стороны должны избегать действий, которые могут еще больше обострить ситуацию».
Представитель китайского МИД, отвечая на вопрос, повлияет ли этот инцидент на планы Пекина отправить спецпредставителя в Украину, заявила, что «информацию о поездке спецпредставителя по делам Евразии в Украину и другие страны опубликуют своевременно».