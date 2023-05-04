Эксперт: Путин вошел в «тупик безопасности» 1 4.05.2023, 13:14

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В Москве готовится сценарий ГКЧП-2.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Генштаб России хочет взять под контроль частные военные компании. Там якобы хотят создать некую организацию, которая будет руководить всеми этими милитарными формированиями.

О чем это говорит, что затеял главарь ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, и как Путин оказался в «тупике безопасности» - «Апострофу» рассказал доктор политических наук, эксперт центра внешнеполитических исследований OPAD из Грузии Вахтанг Маисая

- Что сейчас происходит – это попытка унификации военной силы Pоссии или это все же политические игры между башнями Кремля?

- Сейчас идет очень жесткая игра внутри Кремля. Должен сказать, что это началось с так называемого скандального интервью Пригожина с военкором Пеговым, который прямо начал угрожать уже Кремлю и даже прямо объявил о возможности военного переворота. Возможен даже сценарий ГКЧП-2 (Государственный комитет по чрезвычайному положению) и даже сценарий военного переворота. Вот как раз Пригожин подтвердил эту версию, а по некоторой информации – даже принял соответствующие меры. Были срочно направлены на Донбасс специальные эмиссары, которые вели тайные переговоры с Пригожиным, с его войском.

Пригожин уже начал действовать, потому что он пригрозил, что его наемники выйдут из Бахмута и даже зафрахтовал примерно свои военно-транспортные самолеты. Кстати, у «Вагнера», по моим данным, имеется примерно четыре военно-транспортных самолета, которые в свое время были переданы ЧВК со стороны Министерства чрезвычайных ситуаций, которое является главным мозговым центром у ЧВК.

Самое интересное, что как раз на сторону Пригожина уже переходят высокопоставленные российские военные представители. Например, тот же самый Михаил Мизинцев – генерал-полковник, которого сместили с должности начальника генерального штаба. Он оказался заместителем главнокомандующего всеми силами наемников у ЧВК. То есть он стал уже фактически главой генштаба в рамках ЧВК, и это уже вызывает большие опасения у Кремля, потому что Михаил Мизинцев считался прямым ставленником путина. Он как раз руководил центром национальной обороны, который официально и начал вторжение в Украину. Именно Михаил Мизинцев был одним из главных идеологов и главным провайдером этой войны против Украины. Сейчас получается, что самое приверженное лицо путина перешло к Пригожину. Это первое.

Второе, что самое интересное. На днях на должность заместителя министра обороны РФ, который формально отвечает за материально-техническое обеспечение, был назначен никто иной, как генерал-полковник Алексей Кузьмиков, который ранее был заместителем Золотова. То есть он перешел из Федеральной службы национальной гвардии, так что уже группировка Золотов-Кадыров-Пригожин начала действовать против так называемого клана военных Герасимов-Шойгу.

Думаю, что попытки Генерального Штаба как-то унифицировать свое единоличие связаны с тем, что в скором времени Рутин может отстранить Шойгу и Герасимова и возможно даже назначить на их место самого Пригожина. Представьте себе, что Пригожина назначают министром обороны российской федерации, а Михаил Мизинцев становится начальником генштаба. Вот такая рокировка. А передряги внутри силовых и военных структур в Кремле показывают данное направление.

Это очень похоже на ситуацию 1940 года, когда был совершен тихий военный переворот в Румынии, когда за действиями Железной гвардии тогдашний диктатор Румынии Йон Антонеску сместил своего министра обороны и дал карт-бланш тогдашним наемникам. Все то же самое повторяется. Я думаю, что Шойгу и Герасимов хотят как-то защитить себя от клики Пригожин-Кадыров-Золотов, которая уже оформилась как новый военно-политический клан.

Кроме того, на днях Рамзан Кадыров объявил о создании или хотя бы попытке создания российского иностранного региона. Он объявил, что готов создать новую ЧВК на уровне французского иностранного региона для Pоссии, где все международные наемники могут объединиться и исполнять миссии, которые совместимы с французскими иностранным легионом. Вот такие дела происходят в такой стране, которой является «Кремляндия».

- Мложно представить, что Пригожин может стать министром обороны РФ вместо Шойгу. Пригожин в этом интервью также вспомнил о Сергее Суровикине, с которым они якобы вместе планировали задержать продвижение украинских сил в Бахмуте. Может ли это упоминание говорить о попытке Пригожина объединиться с Суровикиным, поскольку Герасимов теряет расположение Путина?

- Абсолютно. Я думаю, что в Кремле уже начались большие передергивания, и уже путин зашевелился, потому что он боится. Он не знает, как свести к балансу сил ситуацию в Кремле. Если он отдаст Шойгу и Герасимова на растерзание Пригожину, Кадырову и Золотову, то он потеряет свою власть - это остается главным фактором. Он любит принцип противовеса и баланса внутри кланов, а сейчас это чревато полным коллапсом. И то, что на сторону Пригожина уже переходят видные генералы этой войны, в том числе и Суровикин, говорит о многом. Мизинцев и Суровикин фактически являются главным ядром военной хунты в Кремле. Как раз в этом контексте даже 9 мая могут произойти некоторые процессы, которые могут в корне изменить ситуацию в российской федерации.

По моим непроверенным данным, в Москве уже введены части внутренних войск дивизии Дзержинского и уже мобилизованы силы с той стороны. Вообще то Дзержинская дивизия подчиняется Росгвардии. Как раз Пригожин, Золотов и даже Кадыров уже начали действовать.

Очень символичным был тот факт, что на днях Кадыров даже провел оперативное совещание и мобилизовал свои элитные части из своей частной армии. Якобы он создал такой сводный отряд около двух тысяч штыков, по некоторым данным, и якобы отправил их на оккупированную территорию Украины. Эти части почему-то туда пока не прибыли. А куда они направлены – черт его знает. В этом контексте ситуация в корне меняется - это мое личное мнение. Как раз этот сценарий ГКЧП-2 даст знать о себе в недалеком будущем.

- Расследование журналистов издания Bild показало, что украинские спецслужбы пытались убить лидера Pоссии. После этого в Кремле был переполох, Песков написал о новом графике Рутина. В расследовании пишут, что операция была запланирована во время поездки путина в индустриальный парк «Руднево». Как раз тогда в Подмосковье упал беспилотник. По словам экспертов, убийство Путина дроном-камикадзе невозможно, но сам факт, что он может туда долететь, является серьезным сигналом. Что вы думаете об этой истории? Насколько Путин в зоне риска?

- Путин очень боится за свою безопасность. То, что дроны появились уже не только в Подмосковье, но и даже над Кремлем, тоже дает ему большое ощущение нестабильности. Путин в последний момент может отдать приказ о свертывании военного парада. Либо же могут в уменьшенном формате и с двойником провести этот так называемый парад.

Не исключаю, что фактор дронов тоже может быть частью игры ГКЧП-2. Тот же Пригожин, у которого на вооружении находится большое количество боевых дронов. В этом контексте они тоже могут как-то шантажировать путина и указать пальцем в сторону Киева.

Это тоже может быть частью игры и закулисных интриг, которые сейчас происходят в Кремле. Путин вошел в так называемый «тупик безопасности». Либо Путин, которого шантажирует клан Пригожин-Золотов-Кадыров, примет условия этого нового и очень агрессивного военно-политического клана, либо его стул будет шататься еще мощнее.

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