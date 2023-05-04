«Считаю, что это такая же мужская профессия, как электрик» 4.05.2023, 13:20

Белорус делает ресницы в райцентре и хорошо зарабатывает.

Эдварду 22, все детство и юность он провел в Лиде, здесь живет и по сей день. Дел хватает, ведь уже два года парень развивается в бьюти-сфере: начинал с трясущихся рук и стола-книги вместо кушетки — добрался до личного кабинета с видом на замок и зарплаты в $1000. Оказывается, успеха можно достичь и в райцентре даже без IT, богатых родителей, друзей и прочего. Что вдохновило его начать работать на себя, да еще и в такой нише, как на мужчину-мастера реагируют девушки и сколько можно заработать на всем этом, читайте в материале от onliner.by.

Внешне Эдвард выглядит как обычный парень, только что высокий. На руках и ладонях виднеются татуировки — говорит, по всему телу их наберется штук 20. Любовь к картинкам на коже у него появилась еще в школе, когда он разрисовывал руки сверстникам обычной шариковой ручкой. За деньги, разумеется. Казалось бы, вот оно, призвание — татуировщик. Но судьба распорядилась иначе.

А ведь еще года два назад ни с какими женскими штучками свою жизнь Эдвард связывать не планировал, отучился так и вовсе на повара. Сегодня называть себя лучшим мастером в Лиде еще стесняется, зато с уверенностью говорит, что он однозначно самый быстрый и дорогой.

— Родился и вырос я в обычной семье. Мама работает воспитателем в детском саду, а папы не стало в 2016-м. Предпринимателей в роду у нас нет, я первопроходец. После школы стал осваивать профессию повара, но, получив диплом, понял, что это не для меня, работа просто не приносит удовольствия. Не найдя себе применения в Лиде, в 19 лет я не побоялся и уехал на заработки в Москву, где год проработал администратором в отеле. Было страшно, без этого никак, но любовь к путешествиям взяла свое. Мне хотелось понять, каково это — жить в другом городе, — начинает парень.

«Одной из первых моделей склеил ресницы»

Но у коронавируса были свои планы, и он быстро вернул белоруса на родную землю: отели стояли пустые, и московские заработки поубавились. В Лиде Эдвард устроился официантом в местное заведение, но это было скорее вынужденное решение. Зарплаты едва хватало, чтобы сводить концы с концами, об отношении в общепите так вообще лучше молчать. Он знал, что жизнь нужно менять, днем и ночью раздумывал, куда бы податься. Пробовал даже делать шоколадки собственными руками (тоже оказалось не его), пока вдруг мама не вернулась с наращивания ресниц.

— Ну она и говорит: сходи, мол, обучись этому ремеслу. Сами понимаете, как любой парень отреагирует на такой совет, — я забил. Спустя две-три недели, когда работа официанта полностью достала, я вспомнил идею мамы. Погуглил, позалипал в YouTube: работа вроде непыльная и достаточно прибыльная. Наскреб последние деньги, около 500 рублей, и уехал на двухдневный мастер-класс по наращиванию ресниц в Минске. На них были одни девушки, я чувствовал себя неуютно, но вопросов вроде «Какого черта ты сюда приперся?» мне не задавали.

Посматривая видосики и клея ресницы манекенам, профессию не освоишь — нужна практика на живых людях. В качестве подопытных были все знакомые, подруги, родственники, коллеги и бесплатные модели. Эффект сарафанного радио не заставил себя ждать, десятки женщин захотели оценить мастера-мужчину.

— У меня был страх, что я попросту не найду себе клиентов: ну кто пойдет наращивать ресницы к парню? Со временем это, наоборот, сыграло мне на руку и стало фишкой. Поначалу и руки дрожали, и переживал, потому что ты работаешь с глазами: ткнул нечаянно — и все, человек получил инвалидность, а ты сел. Красноречием я тогда особо не блистал. Вот приходит ко мне девушка — о чем с ней говорить эти три часа? Но все это ушло через несколько месяцев.

«Косяков» на старте хватало. Помню, одной из первых моделей склеил ресницы. Прошу открыть глаза, а она не может и просто кричит. Что вообще происходит? У меня такое впервые, все же делал по инструкции. И я понимаю, что нижние ресницы приклеил к верхним. Еще час я пинцетом их разъединял. После этого клиентка больше не наращивает ресницы. Вообще…

Оборудования здесь много не нужно: пинцеты, ножницы, химия, клей и сами ресницы. Работал на дому, вместо кушетки использовал советский стол-книгу, на него стелил полотенце, одеяло и работал под светом настольной лампы. Честно, с этим столом и мне, и клиентам было удобнее. Когда купил кушетку, некоторые девушки даже просили его вернуть, потому что он шире. Но увы.

Дабы понять, что вообще должна чувствовать женщина после хорошего наращивания, я дважды ходил делать ресницы себе: удобно с ними или нет, тяжелые ли они, цепляются ли, сколько протянут и так далее. Нюансов много.

«Это мужская профессия, такая же, как, например, электрик»

Спустя полгода работы на дому Эдвард арендовал помещение с видом на Лидский замок. Сделал там ремонт, закупил мебель, оборудование. За аренду и «коммуналку» отдает где-то $100, еще 700 рублей тратит на расходники. Сколько зарабатывает? Месяц месяцу рознь, бывают как голодные, так и сытые. Например, в прошлом месяце, говорит, заработал 2800 рублей. С учетом возраста героя и места действия это более чем неплохо.

— Когда открывал свой кабинет, ориентировался не на количество клиентов. Мне просто надоело, что квартира превратилась в проходной двор. Все знают, что у тебя дома творится, ну и маме это стало докучать. Были и некоторые казусы. Помню, пришла клиентка с пакетом из магазина, а у нее там молоко, так моя кошка его и прогрызла, пока я возился с ресницами. Вот чтобы такого больше не происходило, я и решил арендовать помещение. К тому же собственный кабинет — это престижно. Работаю здесь уже полтора года.

В среднем ресницы держатся месяц, затем клиенты снова возвращаются. У меня есть где-то 50—60 постоянных. Моя особенность даже не в том, что я один мужчина на город, который занимается наращиванием (это скорее маркетинг), а в том, что я делаю это очень быстро и качественно — справляюсь за час-полтора. В Лиде так никто больше не умеет.

Часто можно услышать, мол, быстро — значит, плохо. Но это стереотип. Тут другая техника, опыт, навыки — это не халтура. Только на обучение этому я потратил больше 3000 рублей и год времени. Бывает, придет ко мне клиентка после другого мастера, а я смотрю и думаю: ну что тут можно было три часа делать? Мало того что долго, так еще и некачественно.

Вообще, я считаю, что наращивание ресниц — это мужская профессия, такая же, как, например, электрик. Потому что в электронике маленькие детали, мелкая моторика, нужно колупаться и все разглядывать, а тут то же самое: нужно выделить одну ресницу и на нее поставить другую.

«У меня самые высокие цены в городе»

— Конкуренция в женском цеху своеобразная. Часто оставляют плохие отзывы, говорят клиентам, что я порчу ресницы, потому что быстро наращиваю, вообще не умею наращивать и так далее. Но тут стоит помнить одну вещь: то, как мы отзываемся о других, говорит в первую очередь о нас самих. Не знаю, почему так происходит. Может, город такой, может, то, что влез в женский бизнес, или банальная зависть. Поэтому на негатив я внимания не обращаю. Конкурентов у меня нет, скорее коллеги.

У меня самые высокие цены в городе — 70 рублей за наращивание. На самом деле, везде есть состоятельные люди. Для кого-то это высокий ценник, но есть же и те, кто может себе это позволить. В среднем мои клиенты — это женщины около 30. Молодежь отвалилась, когда поднял цены, хотя поначалу ходили и студенты. Делаю свою работу на совесть. Будь у меня все так плохо, никто бы ко мне по такой цене не ходил. Но идут же и возвращаются.

О чем говорят женщины? Либо спят, а потом жалуются, что не успели поспать, либо о путешествиях. Отношения мы не обсуждаем, в эту тему стараюсь не лезть, да и клиенты у меня классные, негатив на меня не сливают. А если не о чем говорить, просто включаю музыку.

Но вы не подумайте, что все так сладко. У каждой профессии есть свои издержки, и эта не исключение. Не говоря уже про работу на самого себя, где ты и бухгалтер, и директор, и маркетолог, и мастер. Вот плюсы и минусы, которые выделяет герой.

— Вся эта химия, клей вредят здоровью, есть шанс, что появится аллергия. Можно защищаться маской, пить больше воды, чтобы выводить токсины из организма, ходить на процедуры и так далее. По факту тут все так же, как и на любой другой работе: если не обращать внимание на здоровье, оно будет портиться. Стараюсь брать не больше четырех клиентов в день, потому что с моим ростом провести полдня в полусогнутом состоянии очень трудно, это сказывается на спине и зрении.

Мой день выглядит так: сперва работаю с клиентами, а вечером уже пилю контент в Instagram, разрабатываю курсы и отдыхаю. Прям вот чего-то нелюбимого в этой профессии нет. Мне все нравится — от закупки материалов до мытья полов в кабинете.

У меня же заработок зависит от одного человека — меня самого, отсюда и мотивация стараться. В предпринимательстве я чувствую больше свободы: ты сам выбираешь себе график, а не сидишь от звонка до звонка, стараясь не переработать в ожидании зарплаты. Да, были и тяжелые месяцы, но они давали дополнительный толчок для изучения маркетинга, поиска клиентов, их удержания, настройки таргет-рекламы и так далее.

В чем секрет успеха? Люди бывают разные: одни ставят цель и достигают ее, несмотря ни на что, а другие ищут отговорки, почему не смогли. По сути, ничего сверхсложного я не сделал. Записался на курсы, обучился, не забил. Важно понять, что найти себя с первого раза редко у кого получается, поэтому надо пробовать, и чем больше, тем лучше. Пришла идея — берешь и делаешь. Это нормально, если у тебя что-то не получилось, не загоняйтесь и продолжайте. Нашел ли я себя? Далеко в будущее не заглядываю, но своего салона красоты я точно не хочу: это не прибыльно.

Сейчас собираюсь запускать свои курсы. Обучение, по моим подсчетам, будет приносить не меньше, чем само наращивание.

«В Минск не хочу, но о квартире в столице уже задумываюсь»

— Деньги я не проедаю, не трачу на фигню, тусить в клубы не езжу, не понтуюсь, а грамотно распоряжаюсь и вкладываю в свое дело: новые инструменты, курсы пройду, рекламу куплю. Машину брать не хочу, в Лиде от нее толку нет. Я очень люблю путешествовать, поэтому иногда радую себя и маму отдыхом на море.

Перебираться в Минск пока не хочу: чем больше город, тем больше усилий нужно приложить, чтобы о тебе узнали. Но о квартире в столице уже задумываюсь. Прицениваюсь.

Помню, как в детстве говорили, что за мной будут девушки бегать, а ведь так оно и вышло, — шутит парень.

— Друзья мое решение поддерживают и уважают мой выбор, говорят, молодец, что рискнул. Что меня больше всего удивляет, так это что девушки больше говорят, мол, не мужская профессия, парней теряем, а мужчины, наоборот, поддерживают и говорят, что я красавчик. Так и должно быть?

На районе никто за мое дело ко мне с разборками не приставал. Однако соседей побаивался: там мужики такие, суровые. Они, как узнали, сказали: «Ну, молодец».

А главное, что маме больше не приходится тратить деньги на наращивание.

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