Ученые рассказали, как влияют на людей незапланированные дорогие покупки 4.05.2023, 13:30

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Всплеск импульсивных покупок пришелся на время пандемии COVID-19.

Ученые Хьюстонского университета установили, что незапланированные покупки дорогих вещей усиливают положительные эмоции и эскапизм (стремление личности уйти от действительности). Исследование было опубликовано в журнале Journal of Hospitality & Tourism Research.

Авторы отмечают, что всплеск импульсивных покупок пришелся на время пандемии COVID-19, когда многие люди были закрыты дома. Путем незапланированных трат люди пытались отвлечься от действительности. После пандемии же возросло число бронирования отелей и покупки билетов куда-либо в день отлета или день приезда, что исследователи также относят к незапланированным большим тратам.

Чтобы понять, как такие действия влияют на людей, исследователи опросили десятки потребителей в США и КНР. Им задали вопросы о последних покупках, склонности к импульсивным действиям, и об ощущениях, которые они испытывали.

Как оказалось, импульсивное приобретение таких товаров, как парфюмерия и солнцезащитные очки, обеспечивало повышение самооценки. Бронирование отелей, покупка билетов или, например, заказ дорогой мебели усиливали эскапизм и положительные эмоции. Причем, чем выше цена, тем сильнее воздействие.

Авторы исследования отметили, что это может привести к изменению ситуации на потребительском рынке – бренды и компании могут сместить акцент в рекламе на эскапизм, что может увеличить прибыль.

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