Зеленский в Гааге: Хотим видеть тут другого Владимира 4 4.05.2023, 13:33

3,716

владимир зеленский

Только трибунал может по-настоящему осудить преступление агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Гааге, где находится Международный уголовный суд, заявил, что хотел бы видеть там Путина.

«Безусловно, мы все хотим видеть тут другого Владимира. Мы хотим видеть его в Гааге. Того, который заслуживает быть осужденным за преступные деяния. И это должно быть сделано тут, в столице международного права. Я уверен, это произойдет, когда мы победим, а мы победим. Мы победим не только на поле битвы, не только в борьбе с этой агрессией», – сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что задачей мира является справиться не с конкретной агрессией, а с агрессивной войной в целом.

«Те, кто начал эту войну, не верили, что им придется отвечать за войну. Но война должна получить приговор», – сказал он.

Он подчеркнул, что только трибунал может по-настоящему осудить преступление агрессии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».