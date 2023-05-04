Сколько бюджетных денег пойдет на салюты 9 мая в белорусских городах? 4.05.2023, 13:35

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Речь идет про сотни тысяч рублей.

В Беларуси на 9 Мая в крупных городах планируют устроить фейерверки. На них пойдут бюджетные средства. «Зеркало» посмотрело, какие суммы хотят потратить на фейерверки в разных городах.

В Бресте, как следует из заявки на сайте госзакупок, на услуги по проведению фейерверка запланировали потратить 25 тыс. рублей, в Гродно — 19,5 тыс. рублей, в Витебске — 11 тыс. рублей, в Могилеве — 8 тыс. рублей, в Березе — 9 тыс. рублей.

Заявки на фейерверки на сайте госзакупок также оставляют районные администрации крупных городов. К примеру, администрация Железнодорожного района Гомеля планирует потратить на это 5 тыс. рублей, а Советского района этого же города — 3 тыс. рублей.

Напомним, в Минске на 9 Мая также планируют устроить фейерверк. На сайте госзакупок размещена заявка от «Минскконцерта» на поиск исполнителя. Ориентировочная стоимость — 220 тысяч рублей.

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