Дом за одну базовую: где найти и как купить? 2 4.05.2023, 13:45

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иллюстративное фото

Подробная инструкция.

Пустующих и ветхих домов в стране становится меньше – во многом из-за указа №116, который позволяет выкупить дом на селе всего за одну базовую величину (сейчас – 37 рублей).

Кроме того, с этого года в Беларуси запустили Единый реестр пустующих домов. Это специализированный ресурс, где собрана информация о пустующих зданиях, которые потенциально можно приобрести в рамках все того же указа. Раньше единой базы не существовало, а теперь все данные находятся в открытом безвозмездном доступе.

Заместитель начальника главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Госкомимущества Виктория Верина рассказала о работе реестра пустующих домов.

«Суть этого реестра заключается в отражении в режиме реального времени информации о таких домах. Кроме того, ведение реестра способствует нахождению собственника. Например, если собственник не находится в том населенном пункте, а выехал за границу. Граждане могут узнать, что этот дом может быть признан пустующим и обратиться с уведомлением о планах на его использование», – отметила Виктория Верина.

Также реестр дает возможность через интернет смотреть жилье, которое сейчас продается. Если кого-то заинтересует такой дом, можно обратиться в сельский или районный комитет и уточнить все нюансы (каким способом продается дом – путем прямой продажи или через аукцион).

Если дом продается через аукцион, то можно заявиться на участие в этом аукционе, пояснила представитель Госкомимущества.

Сообщается, что с начала года продано более 110 домов. Еще содержится информация о 150 домах, которые предлагаются к продаже.

«Всего в Едином реестре находится около 8,5 тыс. домов, в отношении которых сейчас идет работа», – заключила Виктория Верина.

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