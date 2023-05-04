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Россияне панически боятся белорусских добровольцев на фронте в Украине

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  • 4.05.2023, 14:06
  • 3,706
Россияне панически боятся белорусских добровольцев на фронте в Украине

Бойцы полка Калиновского воюют в самых горячих точках фронта.

На фронте в Украине россияне охотятся на белорусских добровольцев. Они усиленно пытаются их уничтожить. Об этом изданию Politico рассказали несколько бойцов полка имени Кастуся Калиновского. По их словам, «калиновцам» приходится избегать разговоров на белорусском языке по радиосвязи.

«Когда русские знают, что мы находимся напротив них, они делают все возможное, чтобы нацелиться на нас», — говорит один из бойцов.

Другой добавляет, что «когда мы появляемся, украинские солдаты знают, что, скорее всего, станет жарко».

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