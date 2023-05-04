Наручники для Путина 3 Telegram-канал «Можем объяснить»

4.05.2023, 14:08

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фото: getty images

Уже 32 страны заявили о готовности арестовать правителя РФ по прибытию.

Власти ЮАР посоветовали Владимиру Путину не приезжать на саммит БРИКС в августе этого года, предложив принять участие по видеосвязи. Причина — ордер на арест Путина, выданный Международным уголовным судом (МУС), полномочия которого ЮАР признает. «У нас нет варианта не арестовывать Путина. Если он сюда приедет, нам придется его арестовать», — говорит южноафриканский чиновник.

За три недели, прошедших с момента выдачи ордера на арест Путина, уже 32 страны, по подсчетам «МО», объявили о готовности лишить президента РФ свободы по прилету.

17 марта, когда МУС выдал ордер на арест, это решение поприветствовали президент США Джо Байден и глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.

19 марта пресс-секретарь президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что республика «осознает свои юридические обязанности» арестовать Путина.

20 марта министры юстиции 26 стран-участниц ЕС выпустили совместное заявление, в котором выразили готовность «бороться с безнаказанностью за преступления, совершенные в Украине». Заявление не подписала только Венгрия.

21 марта Бразилия (как и ЮАР, партнер России по БРИКС) сообщила, что уважает и признает решение МУС.

23 марта к этому списку присоединилась Северная Македония. «Все правонарушители будут нести ответственность», — заявил министр иностранных дел Буяр Османи.

24 марта Армения (союзник РФ по ОДКБ и ЕАЭС) ратифицировала Римский статут. МИД РФ счел это «абсолютно неприемлемыми» на фоне выдачи ордера на арест Путина. 1 апреля вице-спикер парламента Акоп Аршакян заявил, что в республике «услышали опасения» РФ и не намерены арестовывать Путина в случае его визита.

Саммит БРИКС — не единственная конференция, которую пропустит Путин. После начала войны для него недоступны и другие форматы, где лидер РФ регулярно присутствовал, в частности, Генассамблея ООН и форум АТЭС.

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