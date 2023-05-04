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В Беларуси три дня подряд будут ночные заморозки

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  • 4.05.2023, 14:16
  • 1,970
В Беларуси три дня подряд будут ночные заморозки

Начиная с пятницы.

В пятницу, 5 мая, в Беларуси ожидаются ночные заморозки — от 0 до -3 градусов. Они прогнозируются на большей части территории Витебской области, в других регионах — местами (в окрестностях Минска будет от 0 до -2). Во многих районах возможны осадки — кратковременные дожди (на севере ночью — с мокрым снегом).

В ночные часы температура воздуха составит от +1 до +6 градусов (местами — до -3), в дневные часы — от +7 до +12 (на юге — до 15 тепла).

Заморозки ожидаются ночью в субботу и воскресенье почти по всей стране (в Минске — до -3 градусов).

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