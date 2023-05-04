Верховная Рада заявила о причастности Лукашенко к депортации РФ украинских детей 5 4.05.2023, 14:27

3,246

Фото: Дмитро Разумков / Facebook

И обратилась к иностранным государствам.

Верховная Рада Украины призвала парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи осудить совершенные Россией и Беларусью преступления принудительной депортации украинских детей.

За соответствующий проект постановления Верховная Рада заявила о причастности Лукашенко к депортации РФ украинских детей

И обратилась к иностранным государствам.

Верховная Рада Украины призвала парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи осудить совершенные Россией и Беларусью преступления принудительной депортации украинских детей.

За соответствующий проект постановления №9267 проголосовали 294 депутата из всех фракций и групп. Ни один нардеп не голосовал против и не воздержался. Документ был инициирован группой депутатов, среди которых руководство парламента (Руслан Стефанчук, Александр Корниенко и Елена Кондратюк) и лидеры фракций и групп.

Он был принят с предложениями профильного комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, то есть в редакции, несколько отличающейся от первоначально предложенной нардепами. В частности, комитет рекомендовал добавить в проект постановления упоминание Беларуси, которого изначально не было.

«По имеющейся информации, более 1000 украинских детей находятся на территории Республики Беларусь в рамках решений Лукашенко, а также отдельных решений «союзного государства», – заявлено в окончательной редакции постановления.

№9267 проголосовали 294 депутата из всех фракций и групп. Ни один нардеп не голосовал против и не воздержался. Документ был инициирован группой депутатов, среди которых руководство парламента (Руслан Стефанчук, Александр Корниенко и Елена Кондратюк) и лидеры фракций и групп.

Он был принят с предложениями профильного комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, то есть в редакции, несколько отличающейся от первоначально предложенной нардепами. В частности, комитет рекомендовал добавить в проект постановления упоминание Беларуси, которого изначально не было.

«По имеющейся информации, более 1000 украинских детей находятся на территории Республики Беларусь в рамках решений Лукашенко, а также отдельных решений «союзного государства», – заявлено в окончательной редакции постановления.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».