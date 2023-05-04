Верховная Рада заявила о причастности Лукашенко к депортации РФ украинских детей5
- 4.05.2023, 14:27
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И обратилась к иностранным государствам.
Верховная Рада Украины призвала парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи осудить совершенные Россией и Беларусью преступления принудительной депортации украинских детей.
За соответствующий проект постановления Верховная Рада заявила о причастности Лукашенко к депортации РФ украинских детей
И обратилась к иностранным государствам.
Верховная Рада Украины призвала парламенты и правительства иностранных государств, международные организации и их межпарламентские ассамблеи осудить совершенные Россией и Беларусью преступления принудительной депортации украинских детей.
За соответствующий проект постановления №9267 проголосовали 294 депутата из всех фракций и групп. Ни один нардеп не голосовал против и не воздержался. Документ был инициирован группой депутатов, среди которых руководство парламента (Руслан Стефанчук, Александр Корниенко и Елена Кондратюк) и лидеры фракций и групп.
Он был принят с предложениями профильного комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, то есть в редакции, несколько отличающейся от первоначально предложенной нардепами. В частности, комитет рекомендовал добавить в проект постановления упоминание Беларуси, которого изначально не было.
«По имеющейся информации, более 1000 украинских детей находятся на территории Республики Беларусь в рамках решений Лукашенко, а также отдельных решений «союзного государства», – заявлено в окончательной редакции постановления.
№9267 проголосовали 294 депутата из всех фракций и групп. Ни один нардеп не голосовал против и не воздержался. Документ был инициирован группой депутатов, среди которых руководство парламента (Руслан Стефанчук, Александр Корниенко и Елена Кондратюк) и лидеры фракций и групп.
Он был принят с предложениями профильного комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, то есть в редакции, несколько отличающейся от первоначально предложенной нардепами. В частности, комитет рекомендовал добавить в проект постановления упоминание Беларуси, которого изначально не было.
«По имеющейся информации, более 1000 украинских детей находятся на территории Республики Беларусь в рамках решений Лукашенко, а также отдельных решений «союзного государства», – заявлено в окончательной редакции постановления.