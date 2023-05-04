Военный эксперт объяснил, какое оружие было бы самым эффективным в уничтожении Крымского моста 2 4.05.2023, 14:35

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Враждебная противовоздушная оборона не видит это оружие.

Storm Shadow – ракеты, которые могут преодолевать около 500 километров. Это оружие было бы самым эффективным для того, чтобы ударить по Крымскому мосту. Об этом «24 Каналу» заявил украинский военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что боевая часть французско-английской разработки весит 450 килограммов.

- Для них очень много работы на территории Крыма. Только военных объектов в Крыму около 100 насчитывается, – рассказал он.

Военный эксперт предполагает, что, если американские партнеры не решатся передать Украине ракеты класса ATACMS, то британцы после инаугурации короля Чарльза III, возможно, передадут ракеты Storm Shadow.

- Ракет тех у британцев около 900 изготовлено, – сказал Селезнев.

Он считает, что ВСУ нужно оружие, которое может бить более чем на 80 километров.

- Потому что HIMARS – отличная вещь, но этого мало. Слишком много целей на территориях, которые сейчас находятся под контролем российской оккупационной армии, так и на территории самой России, которые должны быть уничтожены, – подчеркнул военный эксперт.

По его словам, все потому, что они являются базой для враждебных действий оккупантов. Речь, в частности, об авиабазах, аэропортах в Брянской области России.

- Откуда последние несколько суток постоянно поднимаются в небо дроны-камикадзе – Shahed-136, который затем двинется в сторону Киева и Киевской области и прилетает по другим регионам нашей страны, – заявил он.

Украине нужно оружие

Владислав Селезнев добавил, что Украине нужны разные ракеты. Однако чем мощнее и эффективнее – тем лучше.

- Но если мы говорим о Storm Shadow – то это разработка 2000-х годов. Они неплохо себя зарекомендовали. Они устойчивы к враждебным системам радиоэлектронной борьбы, двинутся к цели на высоте 40 – 50 метров, – подчеркнул он.

То есть, фактически враждебная противовоздушная оборона их не видит. В то же время их взрывчатка массой в 450 килограммов равна мощности комплексов Точка-У.

- Что касается точности и эффективности такого типа ракет, кажется, до сих пор ходят легенды, – подытожил военный эксперт.

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