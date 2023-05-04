Песков рассказал, как Путин отреагировал на удары по Кремлю 9 4.05.2023, 14:44

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Дмитрий Песков

Фото: EPA

А также обвинил в атаке США.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава Кремля отреагировал на налет беспилотников.

«Вы знаете, что президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло», — пояснил он.

По словам Пескова, обстановка в Кремле остается обычной и рабочей после ЧП с беспилотниками. «Все работают, все на своих местах», — добавил он.

Также Песков обвинил США в атаке дронов на Кремль.

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