Песков рассказал, как Путин отреагировал на удары по Кремлю

Песков рассказал, как Путин отреагировал на удары по Кремлю9
- 4.05.2023, 14:44
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А также обвинил в атаке США.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава Кремля отреагировал на налет беспилотников.
«Вы знаете, что президент всегда в сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках и командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло», — пояснил он.
По словам Пескова, обстановка в Кремле остается обычной и рабочей после ЧП с беспилотниками. «Все работают, все на своих местах», — добавил он.
Также Песков обвинил США в атаке дронов на Кремль.