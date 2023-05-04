Карта войны в Украине: британская разведка показала актуальные данные
- 4.05.2023, 14:59
Эпицентром боевых действий остается восточный фронт.
Российские оккупанты продолжают наступать на трех направлениях на востоке Украины. Бойцы ВСУ отбивают атаки врага и не дают армии РФ продвигаться.
Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.
По данным карты от разведки Британии, эпицентром боевых действий остается восток Украины. Российские войска ведут атаки на Бахмутском направлении, вблизи Авдеевки и на линии Купянск-Лиман - на западе Луганской области.
На других участках фронта ситуация стабильная, враг перешел в оборону. В Запорожской и Херсонской областях продолжаются локальные бои.
Российская армия продолжает активно обстреливать населенные пункты на линии и вблизи линии фронта.