Карта войны в Украине: британская разведка показала актуальные данные 4.05.2023, 14:59

Эпицентром боевых действий остается восточный фронт.

Российские оккупанты продолжают наступать на трех направлениях на востоке Украины. Бойцы ВСУ отбивают атаки врага и не дают армии РФ продвигаться.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

По данным карты от разведки Британии, эпицентром боевых действий остается восток Украины. Российские войска ведут атаки на Бахмутском направлении, вблизи Авдеевки и на линии Купянск-Лиман - на западе Луганской области.

На других участках фронта ситуация стабильная, враг перешел в оборону. В Запорожской и Херсонской областях продолжаются локальные бои.

Российская армия продолжает активно обстреливать населенные пункты на линии и вблизи линии фронта.

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