«Служба безопасности Лукашенко разбежится после первого хлопка» 2 4.05.2023, 15:01

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Политолог считает, что РФ может принести российского диктатора в жертву.

Пресс-служба Путина сообщила, что якобы ВСУ в ночь на 3 мая ударили по Кремлю.

Есть различные версии произошедшего: это и спецоперация ФСБ, и удар ВСУ, и какие-то внутрироссийские разборки.

Какая версия наиболее реалистична? Об этом сайт Charter97.org поговорил с белорусским политологом Дмитрием Болкунцом.

— Судя по видео, которые были представлены много часов спустя после атаки, все это напоминает некую постановку. Если бы это была реальность, об инциденте бы оперативно, в течение нескольких минут или часа, а не ждали середины дня следующих суток. На одном из видео какие-то люди ползают по этой крыше и что-то делают, то ли пожар собираются тушить, то ли еще что. Все это, конечно, напоминает картинную постановку.

Более того, я не вижу никаких мотивов запускать эти дроны. Если мы говорим про какую-то сторону, которая хотела там что-то сжечь, то какой резон? Ну, сгорит крыша, что от этого? Ничего не будет.

Мне кажется, что эту постановку организовали, чтобы показать красивую яркую картинку для дальнейших действий.

Например, российская пропаганда и российские деятели говорят, что собираются нанести удар по центрам принятия решений в Киеве. Этот сюжет, который они продемонстрировали, открывает для российской власти определенные возможности для объяснения мотивации ударов по администрации президента Украины или каким-то другим объектам в Киеве. Не исключено, что это может случиться.

— Давайте поговорим о том, как этот инцидент влияет на белорусский режим. Испугался ли Лукашенко?

— Лукашенко сам такие вещи уже неоднократно делал, даже инцидент в Мачулищах — история той же самой постановки. Думаю, что Лукашенко не тот человек, который будет в данной ситуации пугаться, он сам прекрасно понимает, что произошло.

А если рассматривать версию, что это действительно была атака, то это будет иметь тот же самый эффект для российской власти. Они продолжат, может даже усилят атаки на объекты в Украине. Заявления Медведева, в которых он заявил, что «Россия планирует ликвидировать Зеленского», показывают, что в РФ скорее испугались не какого-то мифического дрона. Они понимают, в каком месте сейчас находятся с точки зрения войны, поэтому они будут предпринимать какие-то усилия и меры для того, чтобы начать ликвидацию избранных руководителей Украины.

Это будет иметь очень серьезные последствия, и я не исключаю версии, что Путин может пойти на применение ядерного оружия, в том числе — и с территории Беларуси. Поэтому риск очень высок, в любом случае Лукашенко является сегодня соучастником войны, которую он вместе с Путиным развязал против Украины. Они будут отвечать за эти преступления перед историей как минимум, перед гражданами. Я абсолютно убежден, что в недалеком будущем все-таки будет создан международный трибунал, на котором эти люди хотя бы заочно, а, может, некоторые из них и очно, будут отвечать за то, что они сделали.

— В России за последнее время можно наблюдать достаточно однозначные серьезные диверсии. В частности пару дней назад под откос пустили белорусский поезд.

— Очевидно, что эти истории уже более реалистичны, не снятые на камеру с нескольких ракурсов, а показанные по факту. Когда какие-то объекты взрываются или горят, об этом информируют буквально в течение нескольких десятков минут, а не ждут полдня, чтобы выкатить пресс-релиз на сайте Кремля. То, что происходит в приграничных районах, это реальная история сопротивления, когда какие-то люди предпринимают попытки остановить войну.

— Почему тогда белорусская пропаганда неохотно говорит об этих моментах, ведь Лукашенко обещал «жесткий ответ», если что-то подобное случится?

— Как раз вопрос подрыва всяких железнодорожных путей и вагонов серьезно беспокоит Лукашенко. Учитывая, что состав бригады одного из поездов был белорусского формирования, я думаю, что Лукашенко эти риски оценивает.

Кстати, хочу обратить внимание, что за последние полтора года Лукашенко уже не появляется в карнавальных военных костюмах с подобными ряжеными декорациями, как он любит это делать. Это говорит о том, что он опечален тем, что происходит.

Все пошло не так, как Лукашенко хотел. Вместе с Путиным они планировали за три дня захватить Украину. Лукашенко, видимо, хотел какую-то награду за это получить, погоны какие-нибудь, еще кусочек территории ему должны были отрезать. А сейчас придется отвечать за то, что он сделал, поэтому он не рад этому. Очевидно, что белорусская пропаганда будет это замалчивать, чтобы не пугать население.

Еще стоит обратить внимание, что российская власть и государственные телеканалы не показали реальную атаку дронов для телезрителя. Они просто сообщили в общих чертах о том, что произошло, но сам факт атаки не показали. Эта картинка, возможно, все-таки для какой-то западной аудитории, чтобы показать, что Кремль атакуют.

Я не исключаю, что перед принятием каких-то решений по нанесению существенных ударов по Украине или по применению ядерного оружия, на территории Беларуси может быть совершен теракт. Эта угроза сохраняется с самого начала военной кампании. Поэтому Лукашенко здесь тоже может стать жертвой такого теракта. В какой-то момент его могут даже ликвидировать и сказать, что это Украина сделала, поэтому он ходячий труп.

Лукашенко на самом деле никакой пользы давно уже не представляет и содержать его никакого смысла не имеет. Поэтому если придется пожертвовать «дорогим другом Александром Григорьевичем», в Кремле никто особо не будет расстраиваться, его принесут в жертву. На войне как на войне. Лукашенко — такой же солдат, как и другие, которых бросают на фронт в пекло. Для Кремля это была бы прекрасная история, ликвидировать Лукашенко, дать распоряжение другой силе, чтобы его убрали, причем очень громко, «хлопком» каким-нибудь, «фейерверком», дронами или прочим. Поэтому Лукашенко и расстраивается, что может стать такой жертвой.

— А силы безопасности его не смогут защитить?

— Они разбегутся от первого же хлопка. Если бы реально какой-то дрон прилетел в Беларусь, я имею в виду полноценный боевой дрон, а не дешевый китайский, то он спокойно бы долетел с территории Украины до резиденции, еще би и назад бы вернулся. Поэтому ничего Лукашенко уже не защитит.

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