Восемь улиц в Гродно хотят назвать в честь российских городов 4 4.05.2023, 15:04

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Стало известно об инициативе Гродненского исполкома.

Гродненский исполком вынес на «общественное обсуждение» название 11 новых улиц. Восемь из них хотят назвать в честь российских городов-побратимов. Замечания и предложения «мэрия» принимает до 15 мая, пишет zerkalo.io.

На «общественное обсуждение» вынесены названия 11 новых улиц в Гродно: проектируемый элемент улично-дорожной сети от улицы Карского до шоссе Озерского, от шоссе Озерского до микрорайона «Заболоть» и в застройке микрорайона индивидуального жилищного строительства «Барановичи-11».

Городская топонимическая комиссия предлагает горожанам два варианта названия проектируемого элемента улично-дорожной сети от улицы Карского до шоссе Озерского, от шоссе Озерского до микрорайона «Заболоть»

- вуліца Усходняя кальцавая (на русском языке: улица Всходняя кольцевая (на русском языке это будет улица Восточная кольцевая. — Прим.));

- вуліца Прытыцкага (на русском языке: улица Притыцкого (в честь советского партийного деятеля, работавшего в Гродненскогом обкоме партии в послевоенные годы. — Прим.).

Улицы и переулки индивидуальной застройки в микрорайоне «Барановичи-11» планируется назвать в честь городов-побратимов Гродно: Валагодская (Вологодская), Завулак Валагодскі (Переулок Вологодский), Габалінская (Габалинская), Завулак Габалінскі (Переулок Габалинский), Калінінградская (Калининградская), Тамбоўская (Тамбовская), Туапсінская (Туапсинская), Ухцінская (Ухтинская), Завулак Ухцінскі (Переулок Ухтинский), Хімкінская (Химкинская).

Все города-побратимы, за исключением одного, находятся на территории России. Город-побратим Гродно Габала находится в Азербайджане.

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