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Госпогранкомитет рассказал, где на границе с ЕС самые большие очереди

  • 4.05.2023, 15:09
Госпогранкомитет рассказал, где на границе с ЕС самые большие очереди

Актуальная информация.

Самый загруженный маршрут из Беларуси в Евросоюз проходит через польский Тересполь. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранкомитета.

В четверг, 4 мая, скопление легковых автомобилей фиксируют перед польским пунктом пропуска «Тересполь»/«Брест» — 250 машин на 12:00 по минскому времени.

Очереди также на литовских «Лаворишкес»/«Котловка» (40 автомобилей), «Шумскас»/«Лоша» (30 автомобилей), «Мядининкай»/«Каменный Лог» (40 автомобилей) и «Райгардас»/«Привалка» (40 автомобилей).

Задержки в оформлении большегрузов фиксируются на литовских пунктах пропуска «Мядининкай»/«Каменный Лог», «Шальчининкай»/«Бенякони» и польском «Кукурыки»/«Козловичи».

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