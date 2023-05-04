Как выбрать замаринованное мясо для шашлыка в магазине 3 4.05.2023, 16:07

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Чтобы не было мучительно больно за потраченные деньги.

Чем ближе лето, тем чаще народ выбирается на пикники или устраивает застолья и посиделки на свежем воздухе. А главной «вкусняшкой» которую готовят в таких случаях, обычно бывает шашлык. Аппетитное, вкусное, сытное, сочное и ароматное мясо на шампурах, которое приготовлено на углях, не оставит равнодушным практически никого, пишет ixbt.com.

Несомненно, что если мариновать мясо для шашлыка самому, не возникает вопросов о качестве и свежести мяса, составе маринада, времени и месте хранения и т.д. Совсем другое дело, когда самому мясо замариновать не удалось или просто лень и принято решение о приобретении замаринованного мяса для шашлыка в магазине. Вот тогда обязательно надо будет учесть некоторые моменты при покупке. Своеобразный чек-лист по выбору маринованного мяса в магазине нужен для того, чтобы впоследствии не было как минимум разочарования во вкусе и сочности приготовленного шашлыка или, как максимум, пищевого отравления.

Упаковка

Замаринованное мясо может продаваться как в таре (упаковке) так и на развес. Главным достоинством весового замаринованного мяса является возможность визуально оценить вид, консистенцию, цвет мяса, размер и «однородность» кусочков по размеру. Но срок изготовления, срок реализации такого шашлыка и состав маринада достоверно и точно определить возможности нет.

Поэтому лучше рассмотреть покупку замаринованного мяса в таре. Это могут быть банка, контейнер, вакуумная упаковка, прозрачное ведро с герметичной крышкой и т.д. Да, в этом случае определить визуально «параметры» кусочков мяса будет сложнее, но на таре должна быть наклеена этикетка с составом продукта, датой изготовления и сроком хранения, условиями хранения.

Температура хранения

Температура хранения замаринованного мяса для шашлыка должна быть указана на этикетке и обычно не превышает +6 градусов. Поэтому в магазине мясо должно храниться в холодильнике. Обычно в холодильниках, установленных в магазине, есть термометр, показания которого помогут понять, хранится ли полуфабрикат для шашлыка при требуемой температуре. Если температура хранения мяса в магазине не соответствует указанной производителем на этикетке или он находится не в холодильнике, то от покупки следует отказаться.

Срок хранения

Срок хранения указывается на этикетке, которая наклеена на упаковку. В зависимости от состава обычно срок хранения (срок реализации) варьируется от двух до семи суток (а, в вакуумной упаковке - до 15 суток) при строгом соблюдении температурного режима хранения. Чем меньше времени прошло от даты производства до покупки, тем вкуснее получится шашлык. Ни в коем случае нельзя приобретать мясо с истекшим сроком хранения. И следует отказаться от покупки, если дата производства и срок реализации не выбиты (или не видны) на заводской этикетке, а напечатаны или написаны от руки на отдельном стикере, который наклеен поверх заводской этикетки не производителем.

Мясо

Кубики мяса в упаковке должны быть более или менее одинакового размера. Если «разброс» в размерах кусочков мяса велик, то такие разноразмерные кусочки, нанизанные на один шампур, не прожарятся одновременно и равномерно.

Производитель на этикетке обязан указывать категорию мяса, из которого сделан полуфабрикат. Мясо категории «А» почти не содержит жира, и шашлык из такого мяса может получиться суховатым. Лучше всего выбирать полуфабрикат из мяса категорий «Б». Такое мясо имеет не более 15% жировых прослоек и идеально подходит для приготовления шашлыка. Мясо категории «В» содержит от 15% до 30% жира. Шашлык из такого мяса тоже будет хорош, но может не понравиться тем, кто не любит жирный шашлык. А вот из мяса категорий «Г» и «Д» вкусный, сочный и мягкий шашлык сделать, скорее всего, не получится из-за содержания большого процента жира, соединительных тканей и сухожилий.

Состав

В идеале в составе «правильного» полуфабриката должны быть мясо, соль, уксус, перец черный молотый, мускатный орех и кориандр. Очень часто в состав маринада производители добавляют репчатый лук. Для «вкусовых характеристик» шашлыка это хорошо, но наличие лука в составе уменьшает срок хранения полуфабриката.

Многим нравится шашлык, который мариновался с использованием майонеза или кефира. Если в составе указаны эти ингредиенты, то приобретать такой полуфабрикат желательно если прошло не более суток с момента его изготовления и использовать мясо необходимо как можно быстрее.

Чтобы увеличить срок хранения, замаскировать использование в полуфабрикате мяса низких категорий и искусственно завысить процент содержания мяса в полуфабрикате, многие производители добавляют в состав маринада стабилизаторы, загустители, регуляторы кислотности и усилители вкуса, а мясо накачивают солевым раствором и влагоудерживающим агентом (Е450). Всю эту информацию производитель обязан указывать на этикетке, но старается делать это мелким шрифтом и «на задворках» этикетки. Стабилизаторов, загустителей, регуляторов и усилителей в составе полуфабриката бояться особо не надо (от пищевой химии в продуктах не спрятаться и не скрыться в наше время). А вот при наличии в составе «Е450» от покупки лучше отказаться.

Следует обратить внимание и на указанные на этикетке сведения о процентном соотношении в полуфабрикате мяса и маринада. Если мяса 75% и более, то это оптимальное соотношение. А вот если маринада будет больше 25%, то придется переплачивать за большой процент маринада в полуфабрикате по цене мяса. Если этой информации нет на этикетке, то количество мяса в полуфабрикате можно приблизительно определить визуально.

Шашлык из самостоятельно приобретенного и замаринованного дома мяса почти всегда по вкусу даст фору покупному. Но, не смотря на это, приобретение в магазине замаринованного мяса для приготовления шашлыка является неплохой, хоть иногда и вынужденной альтернативой. Главное - внимательно отнестись к выбору этого полуфабриката в магазине. Лучше потратить лишние десять минут на внимательное изучение продаваемых в магазине полуфабрикатов от разных производителей, чем рисковать здоровьем близких или друзей.

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