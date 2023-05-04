«России нужно показать место» 2 4.05.2023, 16:12

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В Польше заявили, что Украина должна одержать мощную победу.

Россия должна потерпеть жесткое поражение в войне против Украины. В противном случае через 5, 10 или 20 лет Москва может напасть, к примеру, на Польшу. Союзники должны убедиться в том, что победа Киева важна. Киеву нужно сохранить поддержку, в первую очередь, США, Британии и Польши. Об этом заявил польский дипломат, бывший советник президента Анджея Дуды Якуб Кумох.

Как сообщает РБК-Украина, он сказал о том, что если государство-оккупант РФ не потерпит сокрушительное поражение, спустя годы военная агрессия может повториться уже против других стран.

«России нужно показать место, она должна потерпеть унизительное поражение, если этого не сделать, она будет угрожать вам лет через пять, десять, двадцать, выберет другую тактику - нападение, например, на Польшу или любую другую страну», - отметил Кумох.

По его словам, Варшава работает над тем, чтобы убедить союзников в важности победы украинского государства. Для Украины крайне важна поддержка англосаксонских стран и Польши. США не должны допустить поражения Украины.

«Ключевой вопрос - даже не поддержка Западной Европы, а поддержка именно США, Британии и Польши. По моему мнению, США не перестанут поддерживать Украину, потому что они уже потерпели поражение в Афганистане, ни одна администрация не позволит себе потерпеть поражение еще и в Украине», - подчеркнул Якуб Кумох.

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