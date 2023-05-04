Житель Речицы пытался снять с учета в ГАИ авто с красивыми номерами 1 4.05.2023, 16:15

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Ничего не вышло.

Силовики проводят проверку в отношении жителя Речицкого района, который пытался снять с учета в ГАИ автомобиль на поддельных номерах. Подробности истории рассказали в пресс-службе Госкомитета судебных экспертиз (ГКСЭ).

Автовладелец пытался снять с учета свое транспортное средство. Для этого он обратился в межрайонный экзаменационный отдел ГАИ. Номерные знаки авто вызвали подозрения у инспектора, и их отравили на экспертизу.

Эксперты выяснили, что представленные регистрационные знаки поддельные.

«При проведении разбирательства, гражданин пояснил, что подлинные регистрационные знаки им были утрачены при эксплуатации автомобиля в РФ. Там же изготовлены заново «кустарным» способом. Начат административный процесс», — сообщили в ГКСЭ.

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