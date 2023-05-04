Вкус рязанского сахара 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

4.05.2023, 16:25

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Фото: Time

Песков выступил с разоблачительным заявлением.

Со странным, мы бы сказали, скрыто разоблачительным заявлением об ударах двух неизвестных объектов по Кремлю, выступил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос об участии Путина в параде 9 мая на Красной площади, Песков сказал: «Готовится обычный парад. Все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает».

На кого тогда рассчитана история с якобы вражескими беспилотниками?

Вы можете поверить, что человек, который даже со своими соратниками общался за длинным столом, вот так запросто, рискнёт выйти на публику после ударов беспилотниками? Когда они атаковали, казалось бы, один из самых защищённых объектов в стране?

Своим комментарием Дмитрий Песков лишь укрепляет подозрения в том, что имела место инсценировка. Умнее было бы отменить выступление Путина. Заменить его «менее ценным членом экипажа». Скажем, Дмитрий Медведев мог бы жёстко выступить.

Похоже, напоили страну «чайком» с этими беспилотниками, подмешав туда знаменитый «рязанский сахар».

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