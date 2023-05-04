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В Кричев привезли восковые фигуры Путина и Сталина

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  • 4.05.2023, 16:28
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В Кричев привезли восковые фигуры Путина и Сталина

Жители города от этого не в восторге.

Развлекательный комплекс с восковыми фигурами Путина и Сталина появился в Кричеве уже второй раз за непродолжительный срок. Впервые в местном парке Победы он появлялся в октябре прошлого года, а вот теперь приехал снова.

Развлекательный комплекс привезен из России и включает в себя выставку восковых фигур и различные детские карусели пишет «Могилев.Media».

Особое внимание привлекает выставка восковых фигур под названием «Империя» с изображением двуглавого российского орла. На ней среди прочих представлены Сталин и Путин, наряду с другими вождями Российской империи и Советского Союза.

В городе этот «имперский» комплекс будет находиться весь май. Особого ажиотажа, согласно региональному изданию, он не вызывает.

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