Одни неудачи: в России грузовик, перевозивший снаряды, столкнулся с бензовозом 4 4.05.2023, 16:32

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Авария произошла в Нижегородской области РФ.

Авария грузовика и бензовоза произошла в Нижегородской области России. Это более тысячи километров от границы с Украиной, пишет «Стопкор».

О специфическом ДТП сообщают российские телеграм-каналы. На опубликованных фото видим многочисленные боеприпасы, разбросанные по дороге.

РосСМИ пишут, что авария произошла 3 мая в районе села Мячково на трассе М7.

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и задел грузовик с цистерной. Никто не пострадал, разлива топлива удалось избежать. Какая ситуация с боеприпасами и куда они предназначались – не сообщается.

Примечательно, но в сети обнародовали еще одно ДТП, в котором пострадала российская военная техника. На видео, распространенном телеграм-каналом «Донбасс оперативный», ракетный комплекс «Бастион» въехал в отбойник.

Сообщается, что ДТП произошло в Санкт-Петербурге. Вокруг военной техники – машины правоохранителей с мигалками. На самой же технике нанесена огромная символика с георгиевскими лентами.

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