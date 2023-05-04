Зеленский выступил в Гааге: полное видео речи и главные тезисы 2 4.05.2023, 16:50

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Владимир Зеленский

Президент Украины инициировал создание нового трибунала.

Прибывший в Нидерланды президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью в Международном уголовном суде, призвав создать трибунал для наказания страны-агрессора за военные преступления, которые совершают россияне в Украине Об этом говорится в выступлении главы государства в Гааге.

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что Украине нужна подлинная справедливость, которая должна стать гарантией неповторения такой агрессии, передает «Апостроф».

- Мы все хотим видеть здесь, в Гааге, другого Владимира, того, кто заслуживает наказания за свои преступные действия. Я уверен, что это произойдет, когда мы победим, - подчеркнул Зеленский.

Он сослался на Нюрнбергский процесс, на котором судили нацистов после Второй мировой войны. «Нам нужен полный трибунал и полное правосудие», – сказал Зеленский.

Для этого глава Украины инициировал создание нового трибунала, который сможет привлечь к ответственности россиян за «акт агрессии» или решение о вторжении в Украину, поскольку МКС рассматривает сугубо военные преступления. В свою очередь Нидерланды поддержали идею создания такого трибунала.

Глава украинского государства заявил, что Украина не может допустить ни «гибридного иммунитета» для военных преступников, так и «гибридного мира», приостановив активные боевые действия.

«Лишь надежный мир, настоящий мир, настоящая свобода, настоящая справедливость. Это именно то, что нам нужно сейчас», – сказал Зеленский в МКС.

Он подчеркнул, что временами мир боится воздать должное справедливости. «Но я хочу призвать мир: не надо бояться. Агрессор должен почувствовать всю полноту правосудия. Это наша историческая ответственность, ответственность современного поколения – наказать за преступление агрессии… Мир должен почувствовать себя полностью в безопасности», – подчеркнул Зеленский.

Он пообещал, что украинский суд обеспечит ответственность за преступления, совершенные российскими оккупантами. Однако единственный институт, способный отреагировать на первоначальное преступление России – это трибунал, а не «нечто гибридное, лишь формально закроющее тему».

Зеленский отметил, что Украина стремится, чтобы продолжающаяся в стране война стала последней в мире.

- Давайте сегодня, как всегда 4 мая вечером, отдадим должное памяти тех, чьи жизни унесли войны. Вторая мировая война, другие. Пожалуйста, также вспомните украинцев, которые сегодня могли бы быть живыми, если бы не эта агрессия. Если бы не война, которой мы не хотели, которую мы хотим сделать последней войной в мире, и мы это сделаем, - заявил президент Украины.

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