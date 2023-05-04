Солигорский «Шахтер» могут исключить из высшей лиги 2 4.05.2023, 17:01

С футбольного клуба готовятся снять как минимум 15 баллов.

Как стало известно football.by, КДК Белорусской федерации футбола провела уже несколько заседаний по вопросу санкций к «Шахтеру» и другим участникам чемпионата Беларуси за организацию договорных матчей и коррупцию. На этих заседаниях, куда приезжали и представители команд, проводилась подготовительная работа для вынесения окончательного вердикта.

Вариантов для наказания много, и они базируются на статьях Дисциплинарного кодекса БФФ. А именно, на статье 98 (коррупция) и статье 99 (организация договорных матчей).

Под первую из этих статей подпадает так называемое стимулирование третьей стороной как манипулирование результатами матчей. Оно наказывается снятием не менее чем 15 очков либо исключением из высшей лиги. А вот к организаторам «договорняков» могут быть применены обе эти меры одновременно.

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