Сценарий военного переворота в России: кто может занять место Шойгу 3 4.05.2023, 17:25

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Некоторым заметным фигурам грозит устранение.

Вскоре российский диктатор Путин может устранить Шойгу и Герасимова и даже назначить на их место основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина. Такое мнение «Апострофу» высказал эксперт центра внешнеполитических исследований «OPAD» из Грузии Вахтанг Маисая.

- На днях на должность заместителя министра обороны РФ, формально отвечающего за материально-техническое обеспечение, был назначен никто другой, как генерал-полковник Алексей Кузьмиков, ранее бывший заместителем Золотова. То есть он перешел из Федеральной службы национальной гвардии, так что уже группировка Золотов-Кадыров-Пригожин начала действовать против так называемого клана военных Герасимов-Шойгу.

Думаю, что попытки генерального штаба как-то унифицировать свое единоличие связаны с тем, что вскоре Путин может устранить Шойгу и Герасимова и возможно даже назначить на их место самого Пригожина. Представьте себе, что Пригожин назначается министром обороны Российской Федерации, а Михаил Мизинцев становится начальником генштаба. Вот такая рокировка. А передряги внутри силовых и военных структур в Кремле показывают это направление. Это очень похоже на ситуацию 1940 года, когда был осуществлен тихий военный переворот в Румынии, когда за действиями Железной гвардии тогдашний диктатор Румынии Йон Антонеску сместил своего министра обороны и дал карт-бланш наемникам. Всё то же повторяется. Я думаю, что Шойгу и Герасимов хотят защитить себя от клики Пригожин-Кадыров-Золотов, которая уже оформилась как новый военно-политический клан, — рассказал эксперт.

Кроме того, отметил он, на днях Рамзан Кадыров объявил о создании хотя бы попытки создания российского иностранного региона.

- Он объявил, что готов создать новый ПИК на уровне французского иностранного региона для России, где все международные наемники могут объединиться и выполнять миссии, совместимые с французским иностранным легионом. Вот такие дела происходят в такой стране, какова «Кремляндия», - написал он.

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