Названы лучшие подержанные кроссоверы бюджетного класса
- 4.05.2023, 17:38
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Эти модели имеют множество плюсов, которые нравятся их владельцам.
Британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500. Эти модели имеют множество преимуществ перед другими авто. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.
На рынке подержанных кроссоверов есть множество интересных моделей, которые привлекают своей практичностью и стильным дизайном. Тем не менее выбрать автомобиль с пробегом не так и просто.
Эксперты протестировали десятки подержанных кроссоверов, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выбрали 10 моделей, на которые по их мнению следует обратить внимание.
ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов до $12 500:
10. Nissan Qashqai
Плюсы:
хорошая шумоизоляция;
богатое оснащение;
низкий расход топлива.
Минусы:
низкая надежность;
жесткая подвеска;
плохой задний обзор.
9. Renault Kadjar
Плюсы:
просторный интерьер;
большой багажник;
тихая работа двигателя.
Минусы:
низкое качество сборки;
плохая плавность работы тормозов;
жесткая подвеска.
8. Renault Captur
Плюсы:
практичный интерьер;
богатое оснащение.
Минусы:
низкое качество сборки;
маломощные двигатели;
мало места для задних пассажиров.
7. Suzuki Ignis
Плюсы:
просторный интерьер;
богатое оснащение;
хорошая маневренность.
Минусы:
низкая плавность хода;
непредсказуемое рулевое управление;
неудобная мультимедийная система.
6. Skoda Yeti
Плюсы:
приятное управление;
просторный интерьер;
есть мощные двигатели.
Минусы:
плохая шумоизоляция;
низкая плавность хода;
неудобные задние сиденья.
5. Mazda CX-5
Плюсы:
просторный интерьер;
приятное управление;
низкий расход топлива.
Минусы:
плохая шумоизоляция;
жесткая подвеска;
пустой интерьер.
4. Dacia/Renault Duster
Плюсы:
низкая стоимость авто;
просторный интерьер;
отличная проходимость полноприводной версии.
Минусы:
плохое оснащение;
низкое качество сборки интерьера;
низкий рейтинг безопасности.
3. Hyundai Tucson
Плюсы:
богатое оснащение;
бюджетный ценник.
Минусы:
пустой интерьер;
жесткая подвеска;
высокий расход топлива.
2. Kia Sportage
Плюсы:
просторный и практичный интерьер;
бюджетный ценник;
приятное рулевое управление.
Минусы:
дизельный двигатель работает шумно;
отсутствие автоматического экстренного торможения на некоторых версиях.
1. Suzuki Vitara
Плюсы:
приятное управление;
просторный и практичный интерьер;
богатое оснащение.
Минусы:
высокий уровень вредных выбросов;
дизельный двигатель работает шумно;
низкое качество сборки интерьера.