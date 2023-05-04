Названы лучшие подержанные кроссоверы бюджетного класса 4.05.2023, 17:38

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Эти модели имеют множество плюсов, которые нравятся их владельцам.

Британские эксперты назвали 10 лучших кроссоверов с пробегом по цене до $12 500. Эти модели имеют множество преимуществ перед другими авто. Рейтинг опубликовали на сайте What Car.

На рынке подержанных кроссоверов есть множество интересных моделей, которые привлекают своей практичностью и стильным дизайном. Тем не менее выбрать автомобиль с пробегом не так и просто.

Эксперты протестировали десятки подержанных кроссоверов, чтобы рассказать об их преимуществах и недостатках. Они выбрали 10 моделей, на которые по их мнению следует обратить внимание.

ТОП-10 лучших подержанных кроссоверов до $12 500:

10. Nissan Qashqai

Плюсы:

хорошая шумоизоляция;

богатое оснащение;

низкий расход топлива.

Минусы:

низкая надежность;

жесткая подвеска;

плохой задний обзор.

9. Renault Kadjar

Плюсы:

просторный интерьер;

большой багажник;

тихая работа двигателя.

Минусы:

низкое качество сборки;

плохая плавность работы тормозов;

жесткая подвеска.

8. Renault Captur

Плюсы:

практичный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

низкое качество сборки;

маломощные двигатели;

мало места для задних пассажиров.

7. Suzuki Ignis

Плюсы:

просторный интерьер;

богатое оснащение;

хорошая маневренность.

Минусы:

низкая плавность хода;

непредсказуемое рулевое управление;

неудобная мультимедийная система.

6. Skoda Yeti

Плюсы:

приятное управление;

просторный интерьер;

есть мощные двигатели.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

низкая плавность хода;

неудобные задние сиденья.

5. Mazda CX-5

Плюсы:

просторный интерьер;

приятное управление;

низкий расход топлива.

Минусы:

плохая шумоизоляция;

жесткая подвеска;

пустой интерьер.

4. Dacia/Renault Duster

Плюсы:

низкая стоимость авто;

просторный интерьер;

отличная проходимость полноприводной версии.

Минусы:

плохое оснащение;

низкое качество сборки интерьера;

низкий рейтинг безопасности.

3. Hyundai Tucson

Плюсы:

богатое оснащение;

бюджетный ценник.

Минусы:

пустой интерьер;

жесткая подвеска;

высокий расход топлива.

2. Kia Sportage

Плюсы:

просторный и практичный интерьер;

бюджетный ценник;

приятное рулевое управление.

Минусы:

дизельный двигатель работает шумно;

отсутствие автоматического экстренного торможения на некоторых версиях.

1. Suzuki Vitara

Плюсы:

приятное управление;

просторный и практичный интерьер;

богатое оснащение.

Минусы:

высокий уровень вредных выбросов;

дизельный двигатель работает шумно;

низкое качество сборки интерьера.