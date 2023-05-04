Допустимые издержки 1 Андрей Окунь

4.05.2023, 17:44

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На фоне дымящихся кремлевских стен постепенно загорается вся Россия.

Беспилотники над Кремлём - ёмкий образ, который полностью описывает состояние, в котором пребывает действующий режим России в независимости от того, кто эти беспилотники запустил. Если украинцы, значит это символ нашего неумелого, ленивого начальства, не успевшего вовремя отреагировать «из-за позднего времени и майских праздников». Если сами справились, значит готовы пойти на всё ради сиюминутной политической выгоды.

Но на самом деле неважно кто, откуда и зачем запускал беспилотники. Важнее то, что на фоне дымящихся кремлёвских стен постепенно загорается вся Россия. Полыхают нефтебазы и нефтехранилища, сходят с рельсов товарные поезда, взрываются военные аэродромы. И всего этого почему-то не хватало для старта патриотических истерик.

Избирательный и монотонный обстрел беспилотниками российской инфраструктуры сразу в нескольких регионах почему-то не вызвал бурю негодования. Как не привёл и к очередному потрясанию ядерной дубиной. Только взрыв рядом с жалким флагштоком на Сенатском дворце заставил власть забурлить.

Почему так произошло? Почему какие-то взрывы списывают как допустимые издержки, а другие становятся главным поводом для эскалации войны? Просто власть видит Россию несколько иначе. Родина для них - это не заводы, не жилые дома и даже не люди. Родина для нынешней «элиты» - это символы государственности, возведённые в статус святынь.

Флаги, купола, гербы, ленточки, стены, памятники - всё, что отделяет государство от обычного человека и наделяет чиновника правом считать себя привилегированным. В глазах режима только эти символы государственности достойны защиты, тогда как самое ценное при необходимости будет списываться в утиль.

Андрей Окунь, Telegram

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