Суммарный выигрыш белоруса в покер достиг 40 милиионов долларов 4.05.2023, 17:57

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Впечатляющие цифры не дают полного представления о личном денежном балансе игрока.

Белорус Никита Бодяковский добавил в копилку своих достижений еще один успех. Он занял второе место на крупном турнире € 100,000 NLH Super High Roller, проходившем в рамках серии European Poker Tour в Монте-Карло, пишет belmir.by.

В данном турнире участвовали 37 человек, некоторые из них входили в игру дважды. Каждый раз это приносило в общий призовой фонд 100 тысяч евро. В итоге же оплачивались шесть первых занятых мест.

Изначально по правилам турнира победитель должен был получить 1 238 440 евро, второе место давало 807 700 евро. Но когда за столом остались лишь двое – наш соотечественник и болгарин Алекс Кулев, – они решили разделить призовые по-своему.

Покеристы договорились, что вне зависимости от конечного исхода поединка каждый гарантированно сразу получает около 1 млн евро. А далее продолжили игру, которая и решала, кто завоюет титул и еще примерно 43 тысячи евро оставшихся призовых.

Победил болгарин, который всего получил 1 036 287 евро. Белорус же – 1 009 853 евро.

Итого, по данным известного в покерном мире сайта thehendonmob.com, суммарный выигрыш Бодяковского в «живом» покере (то есть, без онлайн-турниров) за всю карьеру на сегодня составил 39 970 708 долларов в эквиваленте.

Правда, это не отразилось на его позиции в мировом рейтинге. Здесь наш соотечественник по-прежнему на девятом месте. У ближайшего соседа сверху – американца Дэна Смита – 41 188 457 долларов.

Лидером же топа является также американец, Джастин Бономо, с суммой 60 483 454 доллара.

Нужно отметить, что, несмотря на фигурирующие в СМИ и рейтингах впечатляющие цифры призовых, они абсолютно не дают представления о личном денежном балансе игрока в покер.

Ведь на каждый выигрыш могут приходиться десятки проигрышей с потерей сотен тысяч долларов вступительного взноса, которые для неследящей публики обычно остаются «за кадром».

Кроме того, зачастую, особенно в крупных турнирах, так называемых хай-роллерах, покерист играет на деньги инвесторов, которые в случае выигрыша получают свою долю.

Опять же, в случае выигрыша из завоеванных призовых нужно как минимум вычесть тот самый вступительный взнос, благодаря которому игрок попал в число участников турнира.

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