Цены на нефть рухнули 4.05.2023, 18:04

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Цены обрушила избыточная российская добыча.

Россия не сократила нефтедобычу, как обещала, уверены аналитики и трейдеры. Вместе со слабостью мировой экономики, которая продолжает замедляться по мере повышения процентных ставок ведущими центробанками, это в последнее время привело к резкому падению мировых цен на нефть. Сейчас Brent и американская WTI стоит на 9% дешевле, чем до того, как страны ОПЕК+ в начале апреля решили сильно сократить добычу.

При этом утром в четверг WTI рухнула более чем на 7%, хотя затем быстро отыграла потери.

Росстат перестал публиковать данные по добыче нефти и газа, и аналитикам теперь приходится ее оценивать по другим источникам. Производство нефти составило в апреле 9,7 млн баррелей в сутки подсчитал аналитик Morgan Stanley Мартяйн Ратс. Это всего на 100 000 баррелей меньше, чем в феврале.

Между тем, Россия сначала пообещала сократить среднесуточную добычу в марте на 500 000 баррелей, а в начале апреля, вместе с сообщением ОПЕК+, заявила, что продляет сокращение до конца года. (В результате получалось, что мировой рынок лишится 1,6 млн баррелей в сутки.)

Если бы Россия сократила добычу, она производила бы 9,3 млн баррелей, но в реальности апрельская добыча была около 9,6 млн, оценивает Наташа Канева, начальник отдела анализа сырьевых рынков JPMorgan Chase. Ратс пишет в отчете:

«Вся российская нефть, что может добываться, видимо, будет продолжать добываться».

Morgan Stanley снизил прогноз по Brent на конец года с $87,50 до $75 за баррель из-за избыточных российских поставок и высокой вероятности того, что спрос со стороны Китая, подскочивший в начале года после снятия антиковидных ограничений, больше расти не будет.

Между тем, после решения ОПЕК+ эксперты ожидали роста цен до $90-100 за баррель. Goldman Sachs тогда повысил прогноз по Brent до $95 за баррель на конец этого года и до $100 — на конец следующего. ING повысил среднегодовой прогноз Brent на 2023 г. до $93 за баррель.

Днем на торгах в четверг Brent стоила $72,6, WTI — $68,65 за баррель. При этом на утренних торгах в Азии WTI за несколько секунд обвалилась на 7,2% — до $63,64 за баррель. Трейдеры называли разные версии — панические продажи, крупное закрытие длинных (на покупку) позиций, ошибку трейдера, пишет Bloomberg. Все это отражает высокую нервозность на рынке в ситуации, когда цены стремительно упали с $87,5 за Brent и $83,5 — для WTI в середине апреля, добавляет The Wall Street Journal.

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