«Думаю, ничего себе! Все нормально у людей?» 4.05.2023, 18:17

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Санаторий «Белоруссия» в Крыму. Скриншот с сайта belorussia-crimea.ru

Белорусским учителям предложили путевки в Крым в преддверии контрнаступления ВСУ.

На днях издание «Наша Ніва» сообщило о том, что учителям в одной из школ Новополоцка предлагают путевки в аннексированный Крым. О похожем предложении редакции рассказала и педагог из Орши. «Зеркало» узнало, часто ли появляются подобные предложения, сколько стоит поездка и безопасна ли она сейчас, когда Украина заявляет о контрнаступлении.

По информации «Нашай Нівы», в одной из школ Новополоцка педагогов индивидуально вызывали к директору и настойчиво предлагали приобрести путевки на полуостров. При этом, сообщает издание, людям обещали, что стоимость за отдых вычтут из отпускных и даже компенсируют 30% от цены.

В отделе по образованию Новополоцкого горисполкома, куда журналист «Зеркала» позвонила как педагог, желающий съездить в Крым, сказали, что о таких путевках они ничего не знают, и посоветовали обратиться в Новополоцкую городскую организацию белорусского профсоюза работников образования и науки. Сюда наш журналист тоже позвонила как учитель.

— Эту информацию вы можете уточнить в своем профкоме. Они получают рассылки о том, какие путевки приходят, потому что я эту информацию не вижу, — ответили в профкоме на вопрос, может ли педагог взять через них путевку в Крым. — Сейчас этим в учреждении непосредственно занимается председатель или лицо, ответственное за выдачу путевок.

В профкоме уточнили, что путевки в крымские санатории появляются «редко, но есть». На вопрос можно ли будет вернуть какую-то сумму от стоимости отдыха, специалист ответила: «Да». И объяснила, что это рассчитывается в зависимости от зарплаты: летом немного дороже, зимой чуть дешевле.

— Но учитывайте, что дорогу никто не оплатит. Кто-то считает, что дороговато на дорогу выходит. Только это останавливает, — предупредили в профкоме, а также напомнили, что часть от стоимости путевки оплатят только за работника — члена профсоюза. Если же педагог хочет купить тур еще и для мужа — «это уже за свой счет».

«Возможно, от этих путевок кто-то отказался или что-то еще произошло»

Мы опросили более десятка учителей из разных населенных пунктов страны. Практически никому из них в учебных заведениях путевок в Крым никогда не предлагали. Лишь один из них сказал, что были путевки, но в Сочи и «по большому блату». В основном же, говорили собеседники, им предлагали лишь места в белорусских санаториях. Исключение — учитель одной из школ Орши.

10 марта в их учительском чате появилось такое объявление: «Уважаемые коллеги, есть путевки в санаторий „Белоруссия“ (курорт Мисхор, Крым) для родителя с ребенком (одним, двумя, тремя детьми). Даты заездов 20, 23, 25 марта».

На каких условиях предлагали эти путевки и поехал ли кто-то по ним, собеседница не знает.

— Обычно, чтобы претендовать на путевку, мы становимся в очередь в профсоюзе и пишем заявление. В нем указываем, хочешь поехать один или с ребенком. В зависимости от этого, как мне объяснили, человека ставят в конкретную очередь. Потом, кому профсоюз считает нужным или чья подошла очередь, они предлагают путевки, — описывает педагог механизм оформления поездки. — В учительскую группу сообщают информацию только о горящих путевках. Пишет ее председатель профкома или секретарь, как было в этот раз. Возможно, от этих путевок кто-то отказался или что-то еще произошло, что люди не взяли, поэтому искали желающих.

По словам педагога, на ее памяти это второй раз, когда учителям из ее школы предлагали путевки в Крым. Около двух лет назад так на отдых отправилась ее коллега. Ездил ли кто-то еще, она не знает, говорит, что «плотно со всеми не общается».

— Я в этот раз удивилась, что в Крым. Думаю, ничего себе! Все нормально у людей? — улыбается собеседница.

В Оршанской районной организации белорусского профсоюза работников образования и науки более подробной информации по ситуации получить не удалось.

В Витебской областной, а также в республиканской профсоюзных организациях работников образования и науки, куда журналист «Зеркала» также звонила как педагог, ничего не знали о том, может ли учитель получить путевку в Крым.

«Мы здесь. Мы вас всех очень рады слышать и видеть особенно»

Санаторий «Белоруссия», куда предлагали путевки учителям из Орши, находится в поселке Кореиз (южный берег Крыма) и входит в состав здравниц при управлении делами Лукашенко.

— [Есть путевки для] взрослых — 18 дней, есть сопровождение детей — 21 день, — сообщили в санатории, куда мы позвонили как обычные граждане.

Попасть сюда белорусы могу не только через профсоюз. Можно также купить путевку самостоятельно или, например, с помощью Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения. Обратиться к последним можно через организацию, где работает человек.

— Путевки выделяются на комиссию по оздоровлению, созданную при организации. Это к профсоюзам может не иметь никакого отношения. Это имеют право оздоравливаться все, за кого наниматель перечисляет страховые взносы, либо кто сам перечисляет страховые взносы за себя, — объяснили в Витебском областном управлении республиканского центра по оздоровлению, куда мы позвонили как обычные граждане. — Для этого вы должны написать заявление в комиссию по оздоровлению по месту работы. Приложить медицинскую справку о нуждаемости в санаторно-курортном лечении. И уже ваша организация подаст заявку на получение путевки. Напрямую вы к нам обратиться не можете. Если вы хотите конкретно в санаторий в Крыму, он у нас там один — «Белоруссия», укажите это в заявке.

По словам специалиста, возможность получить такую путевку появится «наверное, в четвертом квартале», то есть в октябре-декабре. При этом человеку вернут 15% от стоимости отдыха.

На сайте санатория «Белоруссия» указано, что цена путевки зависит от вида отдыха. Например, путевка на оздоровление с 1 мая по 30 июня в зависимости от условий в номере колеблется от 2300 до 7450 российских рублей (примерно от 74 до 240 белорусских рублей). Это цена за сутки на одного человека без НДС.

На вопрос, безопасно ли сейчас ехать в этот санаторий с учетом того, что Украина заявляет о контрнаступлении, в самой здравнице ответили так:

— Ну вы же слышите? Мы здесь. Мы вас всех очень рады слышать и видеть особенно. Смотрите, у нас сейчас 360 человек, 99% — это гости из Беларуси. И не просто взрослые, а мамы с детьми. Я не могу сказать вам безопасно, опасно, но я знаю, что надо ехать к нам <…>. Километрах в двадцати от нас всем известный «Артек», там четыре тысячи детей со всего материка России. А это светлые головы, будущее России. Думаю, если бы что-то было не так, им бы не разрешили сюда ехать.

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