Спецназовцы СБУ уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области 4.05.2023, 18:18

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Видеофакт.

Бойцы Центра специальных операций «А» СБУ регулярно уничтожают российских военных на левом берегу Херсонской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на страницу Службы безопасности Украины.

«Спецназовцы СБУ накрывают огнем российских оккупантов под Херсоном», - говорится в сообщении.

Отмечается, что левый берег области находится под постоянным контролем украинских защитников, в том числе и наших бойцов Центра специальных операций «А» СБУ.

«Освободим нашу Херсонскую область и другие временно оккупированные территории», - добавили в СБУ.

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