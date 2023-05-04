Соболенко вышла в финал престижного турнира в Мадриде 4.05.2023, 18:38

Арина Соболенко

Белоруске предстоит уже пятый поединок за титул с начала года.

Белоруска Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира категории WTA-1000 в Мадриде с призовым фондом 7,6 млн долларов. Сегодня в полуфинале она победила гречанку Марию Саккари.

Соболенко (второй номер рейтинга) обыграла девятую ракетку мира в двух сетах — 6:4, 6:1.

Перед этим Арина взяла верх над представительницей Египта Маяр Шериф (59) — 2:6, 6:2, 6:1,Миррой Андреевой (194) из России — 6:3, 6:1, Камилой Осорио из Колумбии (115) — 6:4, 7:5 и румынкой Сораной Кырсте (44) — 6:4, 6:3.

Напомним, что в 2023 году Соболенко победила в Аделаиде и на Australian Open в Мельбурне. Также белоруска участвовала в финалах соревнований в американском Индиан-Уэллсе и немецком Штутгарте, но уступала в решающих матчах.

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