ВСУ на востоке Украины уничтожили почти три десятка техники и вооружения оккупантов 1 4.05.2023, 18:46

Также были уничтожены две роты россиян.

Украинские военные за сутки на востоке обезвредили две роты российских оккупантов, а также уничтожили почти три десятка вражеского вооружения и техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александра Тарнавского.

Он отметил, что россияне продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Авдеевском и Марьинском направлениях.

За прошедшие сутки оккупанты 24 раза атаковали позиции защитников таврийского направления. Успеха не добились и отошли.

Кроме того, захватчики обстреливают позиции украинских подразделений и населенные пункты, которые граничат с линией столкновения, с применением танков, РСЗО и ствольной артиллерии.

Для коррекции огня артиллерии россияне используют дроны. В общей сложности, на таврийском направлении в течение суток зафиксировано 458 обстрелов.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврийского направления в течение суток выполнили 872 огневых задач. Речь идет как о контрбатарейной борьбе, так и о работе по выявленным ранее плановым целям. Потери врага убитыми и ранеными составили почти две роты», - сообщил Тарнавский.

Кроме того, украинские военные уничтожили и повредили 28 единиц вооружения и военной техники россиян. В частности, четыре БМП, два беспилотника «Ланцет-3», четыре ББМ, два зенитно-ракетных комплекса «Оса», зенитно-ракетный комплекс «С-300», самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и автомобильная техника. Также защитники уничтожили четыре склада боеприпасов противника.

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