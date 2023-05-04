Россияне «затянули пояса» рекордно за 13 лет 4 4.05.2023, 18:59

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Оборот розничной торговли упал ниже уровней 2011 года.

В то время как президент РФ Владимир Путин отчитывается о повышении доходов граждан, а правительство обещает экономике рост больше, чем в развитых странах, граждане продолжают затягивать пояса, передает The Moscow Times.

По итогам первого квартала 2023 года оборот розничной торговли в РФ упал на 7,3% в годовом выражении, отчитался в ежемесячном докладе Росстат.

Хотя инфляция в России по сравнению с военными пиками замедлилась в 7 раз и составляет, по официальным данным, лишь на 2,5%, продажи продуктов питания снизились на 3,4%.

Продажи непродовольственных товаров оказались на 10,6% ниже, чем в январе-марте прошлого года, вопреки потокам «параллельного импорта», которые правительство оценило в $20 млрд за год.

В реальном выражении — с учетом накопленной инфляции — оборот российской розницы упал ниже уровней 2011 года, подсчитали аналитики MMI.

«Население сохраняет относительно скромный аппетит к внутреннему потреблению и пытается растянуть во времени использование уже имеющихся товаров длительного пользования», - указывает Наталия Орлова, главный экономист Альфа-банка.

Согласно Росстату, реальные зарплаты россиян растут — на 2% за квартал. Однако рост реальных доходов, куда включены прибыль от бизнеса и социальные выплаты, практически остановился (0,1%). По сравнению с четвертым кварталом прошлого года россияне и вовсе снова начали беднеть — на 2,5%, оценивают аналитики Райффайзенбанка.

Это давит на покупательную способность потребителей, которые, к тому же, остаются в режиме сберегательной модели поведения, указывают они. В марте 57,3% граждан предпочитали откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, показал опрос ЦБ РФ.

Потребители могут начать тратить за счет банковских кредитов, выдача которых впервые за долгое время начала расти, считают в Райффайзенбанке. Это поддержит экономику, которая теряет экспортные рынки, но следствием может стать рост цен, считает экономист «Финама» Ольга Беленькая: «Расширение внутреннего спроса, тем более если он усилится отложенным потреблением прошлого года – фактор, который при ограничениях возможностей увеличения предложения может разогнать инфляцию».

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