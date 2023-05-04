Белорусские «Зеленые карты» с 1 июня «превратятся в тыкву» за границей 4 4.05.2023, 19:08

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Но полис вам не оформят уже с середины мая.

С 1 июня больше 30 стран прекратят сотрудничество с Беларусью по международной системе страхования «Зеленая карта» — начиная с этой даты придется оформлять полис прямо на границе. Однако белорусские страховые компании начнут отказывать в заключении договора уже с 17 мая, хотя наша страна до конца месяца еще остается участником соглашения. «Зеркало» выяснило, откуда взялись такие правила и что делать водителям, которые не успеют оформить «Зеленую карту» до этой даты.

Что будет с «Зелеными картами» с 1 июня?

Из-за войны в Украине, а также из-за санкций 30 западных стран прекращают сотрудничество с Беларусью по системе «Зеленая карта» с 1 июня 2023 года. Среди них — Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, Швейцария, Эстония.

Если у вас есть действующая «Зеленая карта» с длительным сроком, то она автоматически прекратит работать в 23.59 в среду, 31 мая. С 1 июня придется оформлять полис уже на территории страны въезда.

Почему сертификат не оформят уже с 17 мая?

Однако отечественные страховщики заранее ввели новые правила: хотя в течение всего месяца белорусские «Зеленые карты» еще будут действовать за границей, заключать новые договоры страхования перестанут уже с 17 мая.

Журналистка «Зеркала» обратилась как частное лицо в страховые компании, где можно получить «Зеленую карту» для выезда за границу. Везде ситуация оказалась одинаковой: оформить полис можно только по 16 мая включительно — уже утром 17 мая вам откажутся выдать бланк.

Причина в том, что минимальный срок, на который можно сделать «Зеленую карту», — 15 суток. Если оформить сертификат, например, в последний возможный день — 16 мая, он прекратит работать в 23.59 31 мая, то есть как раз в ту дату, после которой белорусские страховки больше не будут признаваться за границей. Подписать договор на более длительный срок уже не получится.

Что делать, если не успели сходить за полисом?

Что же делать тем белорусам, кто собирается выехать за границу и вернуться в течение мая, когда отечественные «Зеленые карты» еще будут действительны, но не успел «вскочить в последний вагон» и оформить полис в Беларуси до 17 мая?

По сути, для таких водителей будут действовать уже новые правила: покупать договор пограничного страхования им придется на территории страны въезда. Например, если белорусская машина едет в Литву, то она пересекает пункт пропуска со стороны Беларуси, а полис оформляет на литовской стороне.

А как проходить границу без «Зеленой карты»?

В Госпогранкомитете сообщили, что знают о новых правилах, которые ввели белорусские страховщики. Проверять наличие «Зеленой карты» в белорусских пунктах пропуска будут также по 16 мая включительно — начиная с 17 мая она будет уже необязательна, машину пропустят и без полиса.

Другое дело, что в других странах иметь «Зеленую карту» все равно необходимо — за ее отсутствие грозит штраф. Поэтому имеет смысл оформить полис в стране въезда прямо на границе.

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