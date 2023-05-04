Украинские военные показали, как отбивали российские воздушные удары по Одессе 4.05.2023, 19:25

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Видео.

Вооруженные силы Украины показали боевую работу подразделения зенитной ракетной Одесской бригады, противостоявшего ночью 4 мая российской атаке дронами по Одессе. Видео обнародовала в Facebook пресс-служба воздушного командования «Юг».

«Несмотря на усталость, напряжение, опасность, воины зенитной ракетной Одесской бригады делают свое дело – рискуя своей жизнью, защищают воздушное пространство страны», – написали представители ВК «Юг».

Ночью 4 мая российские оккупанты атаковали Одессу 15 ударными дронами Shahed-131/136. 12 из них уничтожены силами ПВО и мобильных огневых групп. Три дрона-камикадзе ударили по общежитиям одного из учебных заведений Одессы. Пожар на месте прилета был оперативно ликвидирован, люди не пострадали.

В ночь на 4 мая РФ использовала новый маршрут беспилотников для атаки на Одессу. При этом оккупанты пытались провести комплексную атаку, разбив беспилотники на три группы – для разведки и нагрузки на ПВО, для ударов по средствам ПВО и для ударов непосредственно по запланированным целям, рассказала глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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