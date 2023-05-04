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Как сделать дом более просторным

  • 4.05.2023, 19:50
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Как сделать дом более просторным

Пять лайфхаков, которыми стоит воспользоваться.

Сделать маленький дом просторным – достаточно сложная задача. Однако это возможно, если вы придерживаетесь этих советов. Вот 5 способов сделать жилую площадь более просторной.

В первую очередь, обратите внимание на цвет обоев и мебели. Нейтральные цвета зрительно расширяют стены и дом выглядит легким и светлым. Бежевый, белый, светло-серый является базовым для многих стилей интерьера. Это не значит, что весь интерьер должен быть белым. Мебель и декор могут быть любого другого цвета.

Также дизайнеры рекомендуют добавить больше светильников и зеркал. Они будут распространять свет по всему дому, создавая иллюзию большого пространства. Несколько вертикальных или одно большое горизонтальное зеркало могут «раздвинуть» стены. Мощные светильники с теплым естественным светом также творят чудеса.

Помните, что следует использовать все доступное пространство для организации вещей. Прежде чем жаловаться на то, что ваш дом маленький, спросите себя, хорошо ли вы используете все пространство. Добавьте полочку под лестницей или купите встроенный шкаф.

Готовы услышать еще один безошибочный способ увеличить внутреннее пространство? Просто повесьте карниз как можно ближе к потолку. Для достижения максимального эффекта используйте длинный тюль.

И самое главное правило для маленьких квартир – не покупайте ненужные вещи. Так в доме будет точно больше места.

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