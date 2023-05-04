Кто ударил по Кремлю? 3 4.05.2023, 20:01

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Мнение военного эксперта.

У Украины есть все технические возможности для атаки Кремля беспилотниками. Однако за этим стоят другие люди. Об этом в интервью «Главреду» рассказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он убежден, что Кремль атаковали не украинские силы, так как в этом не было смысла.

«Нет смысла тратить беспилотники, время и усилия, чтобы выполнить сомнительную с военной точки зрения операцию – ударить по куполу Сенатского дворца Кремля. Украине лучше потратить эти беспилотники на уничтожение топливного склада или самолета, которые являются военными объектами. Потому нет вопросов к целям атак в Севастополе, на Тамани, в Брянской области», - сказал Свитан.

Полковник не верит в вариант, что якобы украинский беспилотник просто не долетел до какой-то военной цели, так как вблизи Кремля и Красной площади нет военных объектов. Легитимной целью он считает военную технику оккупантов на параде 9 мая, а также российское руководство в этот день.

Свитан больше верит в варианты с партизанами. Однако, по его мнению, самым вероятным является то, что Кремль сам устроил эту провокацию.

«Во-первых, это вполне мог быть результат действий российских партизан, которые чисто «по приколу» попробовали проверить систему ПВО Кремля – она не сработала. Во-вторых, наиболее правдоподобной выглядит версия о том, что это была провокация самого Кремля», - говорит Свитан.

Полковник убежден, что у этой провокации могло быть несколько целей:

отмена парада 9 мая,

создание повода для нанесения удара РФ по Украине (Верховной Раде, Офису президента и других).

«У россиян сейчас есть возможность устроить массированный ракетный удар – на данный момент у них есть более 50 ракет, и это количество они могут увеличить до сотни, чтобы ближе к 9 мая ударить по Украине ракетами, сказав, что, мол, это ответ на то, что украинцы посягнули на российскую курицу на башнях. Украина не может стоять за этой атакой на Кремль, поскольку нет военной целесообразности таких действий», - отметил Свитан.