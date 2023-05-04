На саммите в Турции произошла драка между делегациями Украины и РФ 1 4.05.2023, 20:17

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В ситуацию вмешался спикер парламента Турции.

В четверг, 4 мая, депутаты Верховной рады попытались сорвать выступление российской делегации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре.

Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

Депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Тимофеева на выступление повесила на пиджак «георгиевскую ленту» - символ российской агрессии. Украинские чиновники попытались сорвать ее выступление. Они развернули флаги за ее спиной, при этом члены российской делегации пытались предотвратить действия украинцев.

После этого в ситуацию вмешался спикер парламента Турции Мустафа Шентоп. Он объявил перерыв, а также заявил, что делегация, нарушившая регламент мероприятия, покинула зал зала.

«Здесь будет говорить тот, кому предоставлено слово. Я не позволю нарушить покой и порядок ведения мероприятия. Если у кого-то есть подобные намерения, то пусть покинет помещение», - сказал он.

Шентоп заявил, что каждый имеет право высказывать свое мнение в устной форме. Однако необходимо соблюдать регламент мероприятия.

«В этом нет ничего плохого. Однако если будут сделаны попытки проведения акций, то площадка сегодняшнего собрания перестанет быть парламентским мероприятием и превратится в уличное движение», – отметил турецкий спикер.

В результате инцидента в кулуарах мероприятия произошла еще одна драка. Российский делегат вырвал украинское знамя из рук нардепа Александра Мариковского, после чего первый получил на орехи.

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