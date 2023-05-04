Как будет работать метро в Минске 9 мая 4.05.2023, 20:21

Расписание.

Поезда минского метро 9 мая будут пускать чаще обычного — они будут ходить каждые 5 или 8 минут, в зависимости от ветки, сообщили в пресс-службе метрополитена.

В праздничный день 9 мая интервал движения поездов метро будет сокращен.

С 6.30 до 24.00 на Московской («синей») и Автозаводской («красной») линиях они будут ходить каждые пять минут, а на Зеленолужской («зеленой») с 10.00 до 24.00 — каждые восемь минут.

— Обращаем внимание, что 9 мая возможны ограничения по перемещению пассажиров на вход и выход на станции «Площадь Победы» (вестибюль со стороны Монумента Победы) в связи с проведением праздничных мероприятий, — сообщили в пресс-службе.

Там попросили заранее купить жетоны и проездные билеты и напомнили, что на всех станциях можно оплатить проезд с помощью бесконтактных банковских карт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».