Умер известный легкоатлет Евген Беденичук
- 4.05.2023, 20:53
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Он происходил из православной деревни на Подляшье и работал в белорусскоязычной школе.
2 мая скончался известный в прошлом польский легкоатлет, участник Олимпийских игр Евген Беденичук. Он происходил из православной деревни на Подляшье и работал в белорусскоязычной школе, пишет «Радыё Рацыя».
Евген Беденичук родился в деревне Ляхи Гайновского уезда. Занятия спортом и легкой атлетикой он начал в школе в Гайновке, а после выступал за разные белостокские клубы.
Специализацией Беденичука был тройной прыжок, а расцвет его карьеры пришелся на конец 1980-х и начало 1990-х годов. Он был двукратным чемпионом Польши (по одному разу на стадионе и в зале), также пять раз завоевывал другие награды.
В 1990 году Беденичук принимал участие в чемпионате Европы в Сплите, где вышел в финал, в 1991-м участвовал в чемпионате мира в Токио. А на Олимпийских играх в Барселоне в 1992 году он показал высокий результат 16,92 в квалификационных попытках и с пятым результатом вышел в финал, где, правда, занял лишь последнее, 12-е место (16,23).
В 1991 году он также с результатом 16,82 м стал обладателем Кубка Европы (16,82 м). А личный рекорд Беденичука — 17,08 м — на данный момент четвертый результат в истории польского тройного прыжка.
После окончания спортивной карьеры Евген Беденичук был воспитателем молодежи, работал учителем физкультуры в школах Бельска-Подляшского. Одним из мест его работы был II общеобразовательный лицей имени Бронислава Тарашкевича с белорусским языком обучения.
Евгену Беденичуку было 62 года.