Зеленскому показали новые Patriot

Зеленскому показали новые Patriot2
- 4.05.2023, 21:06
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Их Киеву передадут Нидерланды.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому, во время его визита в Нидерланды, показали военную технику, которая будет передана украинским военным.
Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига.
В своем Facebook Сибига опубликовал фото с военной техникой. Он напомнил, что Нидерланды – одна из стран-лидеров в помощи Украине.
По его словам, Зеленский лично поблагодарил воинов, персонал, парламент, правительство и своего друга премьер-министра Марка Рютте за сильную непоколебимую поддержку.
«Прямо отсюда вся техника будет доставлена украинским воинам, которые завершили необходимые тренировки. А это ПВО Patriot, бронемашины, артиллерия. То, что крайне необходимо нам для победы. Спасибо», - написал Сибига.