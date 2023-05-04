В Беловежской пущи заметили редкие «вечнозеленые лианы» 4.05.2023, 21:39

Отмечено уже более десятка мест произрастания плюща.

На южной окраине Беловежской пущи на небольшом лесном «островке», окруженном полями, обнаружены два новых места произрастания редкого реликтового растения — плюща обыкновенного, пишет пресс-служба нацпарка.

Плющ занесен в национальную Красную книгу и находится под государственной охраной уже на протяжении почти 60 лет.

«Это растение довольно необычное — Hedera helix является единственной во флоре нашей республики вечнозеленой лианой. По своему происхождению плющ — представитель теплолюбивой европейской горной растительности, и в нашей стране его немногочисленные места произрастания находятся на самом восточном пределе распространения», — отметили специалисты нацпарка.

В настоящее время в Беловежской пуще отмечено уже более десятка мест его произрастания, приуроченных, в основном, к влажным лиственным и еловым лесам, расположенным зачастую близ заболоченных ольсов и ясенников.

Растет плющ довольно медленно, его длинные, извилистые плети стелются по земле и лишь иногда, при помощи воздушных корней-присосок, взбираются вверх по стволам деревьев, поближе к свету.

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