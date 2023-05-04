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В Беловежской пущи заметили редкие «вечнозеленые лианы»

  • 4.05.2023, 21:39
В Беловежской пущи заметили редкие «вечнозеленые лианы»

Отмечено уже более десятка мест произрастания плюща.

На южной окраине Беловежской пущи на небольшом лесном «островке», окруженном полями, обнаружены два новых места произрастания редкого реликтового растения — плюща обыкновенного, пишет пресс-служба нацпарка.

Плющ занесен в национальную Красную книгу и находится под государственной охраной уже на протяжении почти 60 лет.

«Это растение довольно необычное — Hedera helix является единственной во флоре нашей республики вечнозеленой лианой. По своему происхождению плющ — представитель теплолюбивой европейской горной растительности, и в нашей стране его немногочисленные места произрастания находятся на самом восточном пределе распространения», — отметили специалисты нацпарка.

В настоящее время в Беловежской пуще отмечено уже более десятка мест его произрастания, приуроченных, в основном, к влажным лиственным и еловым лесам, расположенным зачастую близ заболоченных ольсов и ясенников.

Растет плющ довольно медленно, его длинные, извилистые плети стелются по земле и лишь иногда, при помощи воздушных корней-присосок, взбираются вверх по стволам деревьев, поближе к свету.

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