Что происходит на белорусском авторынке 4.05.2023, 22:04

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Его «вывозит» всего один бренд.

Рынок новых легковых автомобилей в Беларуси продолжает оживать — в апреле рост составил 11%. Правда, значительным скачком продаж может похвастаться разве что Geely, рассказали в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА).

По данным статистики, в апреле количество проданных новых легковых автомобилей по сравнению с мартом выросло почти на 11% и составило 1661 единицу. Если же сравнить с апрелем 2022 года, то прирост составит целых 86%.

Примечательно, что большинство брендов в апреле реализовали примерно столько же машин, сколько и в марте. За исключением Geely — у него продажи в минувшем в месяце как раз существенно скакнули вверх.

— Это связано как с наличием достаточного количества автомобилей в дилерских центрах и расширением модельного ряда, так и с привлекательным предложением по финансированию покупки, — отметили в БАА.

В апреле на белорусский авторынок также активно заходили и другие, ранее не представленные в нашей стране китайские марки — например, EXEED, FAW, Skywell. Отмечается, что они пришли на смену европейским брендам и позволяют поддерживать приемлемый уровень предложения на рынке.

Лидером продаж по итогам четырех месяцев 2023 года остается Geely — 3218 автомобилей, второе место с существенно более низким показателем в 371 автомобиль заняла LADA, на третьем месте AUDI — 257 проданных автомобилей.

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