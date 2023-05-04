В центре столицы Грузии бизнесмены устроили перестрелку 1 4.05.2023, 22:07

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Один убит, другой госпитализирован.

Сегодня, 4 мая, в центре столицы Грузии произошла стычка между двумя бизнесменами. В результате инцидента один бизнесмен убит, другой госпитализирован.

Об этом сообщают «Новости-Грузия».

Сегодня на улице Гогебашвили в Тбилиси произошла стычка между бизнесменами Гичо Маргвелашвили и Сабой Гахокиа.

По данным издания, Гахокиа выстрелил в Маргвелашвили. Однако охранник Маргвелашвили выстрелил в ответ. Маргвелашвили сейчас оперируют, у него ранение в ноги. А Гахокиа погиб от полученного ранения.

Местные СМИ также отметили, что перестрелке предшествовала драка в ресторане Lavera, в которой участвовали около 15 человек.

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